В Курганской области ждут заморозков перед выходными. Скрин

18 мая 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Курганцев предупредили о заморозках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Курганской области предупредили о возможных заморозках до -2°С. Информация появилась на сайте курганского ЦГМС. «В отдельных районах Курганской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С», — сообщает ЦГМС. Температура может опуститься до таких параметров в ночное время 19 и 20 мая. При этом в дневные часы воздух прогреется до 22-25 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют переменная облачность, преимущественно без осадков со слабым и неустойчивым ветром. В Курганской области ждут заморозков до -2 градусов скрин: Курганский ЦГМС

Жителей Курганской области предупредили о возможных заморозках до -2°С. Информация появилась на сайте курганского ЦГМС. «В отдельных районах Курганской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С», — сообщает ЦГМС. Температура может опуститься до таких параметров в ночное время 19 и 20 мая. При этом в дневные часы воздух прогреется до 22-25 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют переменная облачность, преимущественно без осадков со слабым и неустойчивым ветром.