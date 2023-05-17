17 мая 2023

В Курганской области ждут заморозков перед выходными. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, иней, заморозки, заморозки, похолодание
Курганцев предупредили о заморозках Фото:

Жителей Курганской области предупредили о возможных заморозках до -2°С. Информация появилась на сайте курганского ЦГМС.

«В отдельных районах Курганской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С», — сообщает ЦГМС. Температура может опуститься до таких параметров в ночное время 19 и 20 мая.

При этом в дневные часы воздух прогреется до 22-25 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют переменная облачность, преимущественно без осадков со слабым и неустойчивым ветром.

В Курганской области ждут заморозков до -2 градусов
В Курганской области ждут заморозков до -2 градусов

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Жителей Курганской области предупредили о возможных заморозках до -2°С. Информация появилась на сайте курганского ЦГМС. «В отдельных районах Курганской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С», — сообщает ЦГМС. Температура может опуститься до таких параметров в ночное время 19 и 20 мая. При этом в дневные часы воздух прогреется до 22-25 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют переменная облачность, преимущественно без осадков со слабым и неустойчивым ветром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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