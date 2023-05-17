Курганцев предупредили о заморозках
Жителей Курганской области предупредили о возможных заморозках до -2°С. Информация появилась на сайте курганского ЦГМС.
«В отдельных районах Курганской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С», — сообщает ЦГМС. Температура может опуститься до таких параметров в ночное время 19 и 20 мая.
При этом в дневные часы воздух прогреется до 22-25 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют переменная облачность, преимущественно без осадков со слабым и неустойчивым ветром.
В Курганской области ждут заморозков до -2 градусов
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