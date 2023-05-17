Средняя зарплата ректора ТюмГУ за год выросла почти на 130 тысяч рублей

Иван Романчук ощутимо увеличил свой среднемесячный доход Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За год среднемесячная зарплата ректора Тюменского государственного университета Ивана Романчука выросла на более чем 20%, или на 128 666 рублей. Данные представлены на сайте Минобрнауки РФ. В целом же в 2022 году Романчук, в среднем, получал более 725 000 в месяц.

«Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Минобрнауки России, за 2022 год. Иван Романчук, ректор Тюменского государственного университета — 725 288 рублей», — говорится в документе, опубликованном Минобрнауки.

По сведениям этого же ведомства, в 2021 году средняя зарплата Романчука составляла 596 622 рублей. Таким образом, за год она увеличилась на 128 666 рублей (более чем на 20%).

В то же время ректор Тюменского индустриального университета, также подведомственного Минобрнауки — Вероника Ефремова, напротив, стала в среднем зарабатывать меньше. В 2021 году цифра ее месячного дохода составляла 534 335 рублей, а за 2022 год — 520 965 рублей.

Ранее URA.RU писало, сколько в целом за 2021 год заработал ректор ТюмГУ. Его общий доход составил 10,1 млн рублей, что на четыре миллиона больше суммы, заработанной мэром Тюмени Русланом Кухаруком.