17 мая 2023

Средняя зарплата ректора ТюмГУ за год выросла почти на 130 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Романчук Роман, ректор ТюмГУ. Тюмень, ректор тюмгу, романчук роман, ректор тгу
Иван Романчук ощутимо увеличил свой среднемесячный доход Фото:

За год среднемесячная зарплата ректора Тюменского государственного университета Ивана Романчука выросла на более чем 20%, или на 128 666 рублей. Данные представлены на сайте Минобрнауки РФ. В целом же в 2022 году Романчук, в среднем, получал более 725 000 в месяц.

«Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Минобрнауки России, за 2022 год. Иван Романчук, ректор Тюменского государственного университета — 725 288 рублей», — говорится в документе, опубликованном Минобрнауки.

По сведениям этого же ведомства, в 2021 году средняя зарплата Романчука составляла 596 622 рублей. Таким образом, за год она увеличилась на 128 666 рублей (более чем на 20%).

В то же время ректор Тюменского индустриального университета, также подведомственного Минобрнауки — Вероника Ефремова, напротив, стала в среднем зарабатывать меньше. В 2021 году цифра ее месячного дохода составляла 534 335 рублей, а за 2022 год — 520 965 рублей.

Ранее URA.RU писало, сколько в целом за 2021 год заработал ректор ТюмГУ. Его общий доход составил 10,1 млн рублей, что на четыре миллиона больше суммы, заработанной мэром Тюмени Русланом Кухаруком.

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За год среднемесячная зарплата ректора Тюменского государственного университета Ивана Романчука выросла на более чем 20%, или на 128 666 рублей. Данные представлены на сайте Минобрнауки РФ. В целом же в 2022 году Романчук, в среднем, получал более 725 000 в месяц. «Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Минобрнауки России, за 2022 год. Иван Романчук, ректор Тюменского государственного университета — 725 288 рублей», — говорится в документе, опубликованном Минобрнауки. По сведениям этого же ведомства, в 2021 году средняя зарплата Романчука составляла 596 622 рублей. Таким образом, за год она увеличилась на 128 666 рублей (более чем на 20%). В то же время ректор Тюменского индустриального университета, также подведомственного Минобрнауки — Вероника Ефремова, напротив, стала в среднем зарабатывать меньше. В 2021 году цифра ее месячного дохода составляла 534 335 рублей, а за 2022 год — 520 965 рублей. Ранее URA.RU писало, сколько в целом за 2021 год заработал ректор ТюмГУ. Его общий доход составил 10,1 млн рублей, что на четыре миллиона больше суммы, заработанной мэром Тюмени Русланом Кухаруком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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