Ректор ТюмГУ заработал почти в два раза больше мэра Тюмени

Ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук заработал 10,1 млн рублей за 2021 год. Доход Романчука почти в два раза превысил доход мэра Тюмени Руслана Кухарука. Такие данные представлены в декларации, опубликованной на сайте Минобрнауки РФ.
«Романчук Иван Сергеевич. Ректор ФГАОУ ВО „Тюменский государственный университет“. Декларированный годовой доход — 10,1 млн рублей», — говорится в документе. В собственности ректора ТюмГУ также остались автомобиль Mersedes Benz GLA 250 4MATIC, доли на земельный участок и жилой дом. В прошлом году доход Романчука составил 7,2 млн рублей.
Супруга Романчука заработала 973 тыс рублей. Она также имеет в собственности доли на земельный участок и жилой дом, владеет автомобилем KIA QLE (Sportage).
Ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук заработал 10,1 млн рублей за 2021 год. Доход Романчука почти в два раза превысил доход мэра Тюмени Руслана Кухарука. Такие данные представлены в декларации, опубликованной на сайте Минобрнауки РФ. «Романчук Иван Сергеевич. Ректор ФГАОУ ВО „Тюменский государственный университет“. Декларированный годовой доход — 10,1 млн рублей», — говорится в документе. В собственности ректора ТюмГУ также остались автомобиль Mersedes Benz GLA 250 4MATIC, доли на земельный участок и жилой дом. В прошлом году доход Романчука составил 7,2 млн рублей. Супруга Романчука заработала 973 тыс рублей. Она также имеет в собственности доли на земельный участок и жилой дом, владеет автомобилем KIA QLE (Sportage). Ранее URA.RU писало, что доход мэра Тюмени Руслана Кухарука составил 6,1 млн рублей. Первый проректор ТюмГУ заработал 12,1 млн рублей. Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин — 9,38 млн, а руководитель регионального управления СК РФ Александр Кубляков — чуть более 4 млн рублей.