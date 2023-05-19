19 мая 2023
18 мая 2023

В ЯНАО во время последнего звонка умерла учитель

© Служба новостей «URA.RU»
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В Православной гимназии Ноябрьска умерла учительница литературы Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) во время последнего звонка умерла преподаватель православной гимназии. Информация об этом опубликована в городских группах в социальных сетях.

«В православной гимназии на последнем звонке умер учитель. Родители учеников пытались оказать первую помощь, к сожалению педагог скончалась», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях к посту сообщается, что скончалась преподаватель русского языка и литературы Татьяна Прокопьевна Ладыженская. Из информации на сайте гимназии следует, что педагогу было 72 года.

Корреспондент агентства направил запросы в пресс-службу Салехардской епархии, а также в окружной департамент образования и православную гимназию Ноябрьска с просьбой сообщить подробности данного происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Ноябрьске (ЯНАО) во время последнего звонка умерла преподаватель православной гимназии. Информация об этом опубликована в городских группах в социальных сетях. «В православной гимназии на последнем звонке умер учитель. Родители учеников пытались оказать первую помощь, к сожалению педагог скончалась», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к посту сообщается, что скончалась преподаватель русского языка и литературы Татьяна Прокопьевна Ладыженская. Из информации на сайте гимназии следует, что педагогу было 72 года. Корреспондент агентства направил запросы в пресс-службу Салехардской епархии, а также в окружной департамент образования и православную гимназию Ноябрьска с просьбой сообщить подробности данного происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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