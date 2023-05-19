В ЯНАО во время последнего звонка умерла учитель

В Ноябрьске (ЯНАО) во время последнего звонка умерла преподаватель православной гимназии. Информация об этом опубликована в городских группах в социальных сетях.
«В православной гимназии на последнем звонке умер учитель. Родители учеников пытались оказать первую помощь, к сожалению педагог скончалась», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».
В комментариях к посту сообщается, что скончалась преподаватель русского языка и литературы Татьяна Прокопьевна Ладыженская. Из информации на сайте гимназии следует, что педагогу было 72 года.
Корреспондент агентства направил запросы в пресс-службу Салехардской епархии, а также в окружной департамент образования и православную гимназию Ноябрьска с просьбой сообщить подробности данного происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.
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