В ЯНАО во время последнего звонка умерла учитель

20 мая 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

В Православной гимназии Ноябрьска умерла учительница литературы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) во время последнего звонка умерла преподаватель православной гимназии. Информация об этом опубликована в городских группах в социальных сетях. «В православной гимназии на последнем звонке умер учитель. Родители учеников пытались оказать первую помощь, к сожалению педагог скончалась», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к посту сообщается, что скончалась преподаватель русского языка и литературы Татьяна Прокопьевна Ладыженская. Из информации на сайте гимназии следует, что педагогу было 72 года. Корреспондент агентства направил запросы в пресс-службу Салехардской епархии, а также в окружной департамент образования и православную гимназию Ноябрьска с просьбой сообщить подробности данного происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.

В Ноябрьске (ЯНАО) во время последнего звонка умерла преподаватель православной гимназии. Информация об этом опубликована в городских группах в социальных сетях. «В православной гимназии на последнем звонке умер учитель. Родители учеников пытались оказать первую помощь, к сожалению педагог скончалась», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к посту сообщается, что скончалась преподаватель русского языка и литературы Татьяна Прокопьевна Ладыженская. Из информации на сайте гимназии следует, что педагогу было 72 года. Корреспондент агентства направил запросы в пресс-службу Салехардской епархии, а также в окружной департамент образования и православную гимназию Ноябрьска с просьбой сообщить подробности данного происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.