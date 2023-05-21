Военный эксперт оценил потери ВСУ в Бахмуте

Полковник запаса Насонов: потери ВСУ в Бахмуте составляют порядка 40 тысяч человек

22 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Бои за Бахмут длились 10 месяцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери Вооруженных сил Украины в боях за Артемовск (Бахмут) могут достигать 40 тысяч человек. Такую оценку в разговоре с URA.RU дал руководитель холдинга структур безопасности «Русь», полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. «В Артемовске было единоборство между добром и злом, как бой между иноком Пересветом и поединщиком орды Челубеем в 1380 году. Это единоборство выиграла Россия. Предположительные потери, которые понесли украинские вооруженные формирования и натовские участники, ориентировочно можно оценить в 40-тысячную группировку. Подлинные цифры может знать только мобилизационно-организационное управление украинских вооруженных формирований или медицинский департамент, который у них ведет учет раненых и невосполнимых потерь», — сказал Роман Насонов. Новость по теме Как проходило взятие Бахмута: хронология событий По словам ветерана боевых действий, наступление Вооруженных сил Украины, которое было неоднократно анонсировано Киевом, не может начаться по совокупности причин. «В настоящее время наверху украинской коррупционной группировки происходят многие сложные действия. Высокопоставленных лиц привлекают к уголовной ответственности, теряются главнокомандующие Вооруженных сил. С высокой степенью регулярности поражаются армейские и корпусные склады на территории Украины, которые явно предназначены для наступательной группировки, в том числе и с обедненным ураном», — объяснил военный эксперт. Ранее, 20 мая, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск был полностью взят российскими силами. Это подтвердили и в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов со взятием города. В СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский признал потерю Бахмута, однако его пресс-секретарь Сергей Никифоров заявил, что Зеленский говорил о другом, тем самым опровергнув заявление о сдаче. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Потери Вооруженных сил Украины в боях за Артемовск (Бахмут) могут достигать 40 тысяч человек. Такую оценку в разговоре с URA.RU дал руководитель холдинга структур безопасности «Русь», полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. «В Артемовске было единоборство между добром и злом, как бой между иноком Пересветом и поединщиком орды Челубеем в 1380 году. Это единоборство выиграла Россия. Предположительные потери, которые понесли украинские вооруженные формирования и натовские участники, ориентировочно можно оценить в 40-тысячную группировку. Подлинные цифры может знать только мобилизационно-организационное управление украинских вооруженных формирований или медицинский департамент, который у них ведет учет раненых и невосполнимых потерь», — сказал Роман Насонов. По словам ветерана боевых действий, наступление Вооруженных сил Украины, которое было неоднократно анонсировано Киевом, не может начаться по совокупности причин. «В настоящее время наверху украинской коррупционной группировки происходят многие сложные действия. Высокопоставленных лиц привлекают к уголовной ответственности, теряются главнокомандующие Вооруженных сил. С высокой степенью регулярности поражаются армейские и корпусные склады на территории Украины, которые явно предназначены для наступательной группировки, в том числе и с обедненным ураном», — объяснил военный эксперт. Ранее, 20 мая, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск был полностью взят российскими силами. Это подтвердили и в Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов со взятием города. В СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский признал потерю Бахмута, однако его пресс-секретарь Сергей Никифоров заявил, что Зеленский говорил о другом, тем самым опровергнув заявление о сдаче.