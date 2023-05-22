Депутат Госдумы Шеремет: Украина постарается взять реванш после потери Бахмута

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НАТО. Москва. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ постараются вернуть позиции после потери Бахмута, считает Михаил Шеремет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти попытаются осуществить реванш после взятия Артемовска (Бахмута) под контроль российских Вооруженных сил. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

«Взятие Артемовска — это выдающееся событие и колоссальный имиджевый удар по киевскому режиму. Здесь шло прямое противостояние русского духа и оружия против западных тактик и технологий, за которыми следил весь мир. Конечно, со стороны Киева буду попытки осуществить реванш и вернуть позиции, но, как говорится, после драки кулаками не машут», — сказал Михаил Шеремет.

Как отметил политик, дальнейшие попытки сопротивления российским войскам приведут к еще большим потерям в рядах ВСУ. «Артемовск — это еще не сломленный хребет фашизма, но их хребет дал трещину и стал уязвим. Все, что может сделать Зеленский, это продолжить уничтожать деморализованных украинских солдат. Для мирных переговоров он не нужен», — добавил парламентарий.

20 мая 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск был полностью взят, что подтвердили в Минобороны РФ. Российские бойцы уже водрузили флаг на крыше одной из высоток города.

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Украинские власти попытаются осуществить реванш после взятия Артемовска (Бахмута) под контроль российских Вооруженных сил. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. «Взятие Артемовска — это выдающееся событие и колоссальный имиджевый удар по киевскому режиму. Здесь шло прямое противостояние русского духа и оружия против западных тактик и технологий, за которыми следил весь мир. Конечно, со стороны Киева буду попытки осуществить реванш и вернуть позиции, но, как говорится, после драки кулаками не машут», — сказал Михаил Шеремет. Как отметил политик, дальнейшие попытки сопротивления российским войскам приведут к еще большим потерям в рядах ВСУ. «Артемовск — это еще не сломленный хребет фашизма, но их хребет дал трещину и стал уязвим. Все, что может сделать Зеленский, это продолжить уничтожать деморализованных украинских солдат. Для мирных переговоров он не нужен», — добавил парламентарий. 20 мая 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск был полностью взят, что подтвердили в Минобороны РФ. Российские бойцы уже водрузили флаг на крыше одной из высоток города.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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