Депутат Госдумы Шеремет: Украина постарается взять реванш после потери Бахмута

22 мая 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

ВСУ постараются вернуть позиции после потери Бахмута, считает Михаил Шеремет Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти попытаются осуществить реванш после взятия Артемовска (Бахмута) под контроль российских Вооруженных сил. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. «Взятие Артемовска — это выдающееся событие и колоссальный имиджевый удар по киевскому режиму. Здесь шло прямое противостояние русского духа и оружия против западных тактик и технологий, за которыми следил весь мир. Конечно, со стороны Киева буду попытки осуществить реванш и вернуть позиции, но, как говорится, после драки кулаками не машут», — сказал Михаил Шеремет. Как отметил политик, дальнейшие попытки сопротивления российским войскам приведут к еще большим потерям в рядах ВСУ. «Артемовск — это еще не сломленный хребет фашизма, но их хребет дал трещину и стал уязвим. Все, что может сделать Зеленский, это продолжить уничтожать деморализованных украинских солдат. Для мирных переговоров он не нужен», — добавил парламентарий. 20 мая 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск был полностью взят, что подтвердили в Минобороны РФ. Российские бойцы уже водрузили флаг на крыше одной из высоток города.

Украинские власти попытаются осуществить реванш после взятия Артемовска (Бахмута) под контроль российских Вооруженных сил. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. «Взятие Артемовска — это выдающееся событие и колоссальный имиджевый удар по киевскому режиму. Здесь шло прямое противостояние русского духа и оружия против западных тактик и технологий, за которыми следил весь мир. Конечно, со стороны Киева буду попытки осуществить реванш и вернуть позиции, но, как говорится, после драки кулаками не машут», — сказал Михаил Шеремет. Как отметил политик, дальнейшие попытки сопротивления российским войскам приведут к еще большим потерям в рядах ВСУ. «Артемовск — это еще не сломленный хребет фашизма, но их хребет дал трещину и стал уязвим. Все, что может сделать Зеленский, это продолжить уничтожать деморализованных украинских солдат. Для мирных переговоров он не нужен», — добавил парламентарий. 20 мая 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск был полностью взят, что подтвердили в Минобороны РФ. Российские бойцы уже водрузили флаг на крыше одной из высоток города.