Экс-министр безопасности ДНР заявил о продолжении атак ВСУ в Бахмуте

23 мая 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

ВСУ продолжают обстреливать Бахмут, отметил Андрей Пинчук Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ продолжают обстреливать Бахмут (Артемовск, ДНР), чтобы остановить дальнейшее продвижение российской армии на западном направлении в районе Константиновки либо на северном в районе Славянска. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук. «Тактика ВСУ простая: они держат небольшой плацдарм в районе одной из трасс и пытаются занять высоты вокруг [Бахмута], чтобы иметь возможность обстреливать гарнизон, который зашел в город. Они это делают уже сейчас и будут делать по нарастающей, чтобы отсечь возможность дальнейшего продвижения российских сил либо на западном направлении в районе Константиновки, либо на северном в направлении Славянска. Они сейчас уже готовятся к тому, что следующим центром удара будет Часов Яр. Это город за Бахмутом», — объяснил Андрей Пинчук. Герой ДНР сравнил ситуацию в Бахмуте с Соледаром (освобожден 12 января). «Нет такого, что город взяли и тишь да благодать. Если, например, посмотреть на тот же Соледар, который несколько месяцев назад взяли, то там удары, контратаки со стороны Украины не останавливаются. Даже не для того, чтобы отбить город, а чтобы в режиме таких ударов не дать возможность нам накопить силы и продолжить продвижение», — добавил Пинчук. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил 20 мая о взятии Бахмута. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, военного эксперта Андрея Марочко, после вывода уцелевших подразделений из города, некоторые батальоны ВСУ были перенаправлены на Крупянск и Красный Лиман для поддержки «выдохшимся» войскам. Ранее Владимир Зеленский заявлял о невозможности оставить Бахмут, так как это даст России шанс захватить больше земель, обрушит на Украину давление со стороны всего международного сообщества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ продолжают обстреливать Бахмут (Артемовск, ДНР), чтобы остановить дальнейшее продвижение российской армии на западном направлении в районе Константиновки либо на северном в районе Славянска. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук. «Тактика ВСУ простая: они держат небольшой плацдарм в районе одной из трасс и пытаются занять высоты вокруг [Бахмута], чтобы иметь возможность обстреливать гарнизон, который зашел в город. Они это делают уже сейчас и будут делать по нарастающей, чтобы отсечь возможность дальнейшего продвижения российских сил либо на западном направлении в районе Константиновки, либо на северном в направлении Славянска. Они сейчас уже готовятся к тому, что следующим центром удара будет Часов Яр. Это город за Бахмутом», — объяснил Андрей Пинчук. Герой ДНР сравнил ситуацию в Бахмуте с Соледаром (освобожден 12 января). «Нет такого, что город взяли и тишь да благодать. Если, например, посмотреть на тот же Соледар, который несколько месяцев назад взяли, то там удары, контратаки со стороны Украины не останавливаются. Даже не для того, чтобы отбить город, а чтобы в режиме таких ударов не дать возможность нам накопить силы и продолжить продвижение», — добавил Пинчук. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил 20 мая о взятии Бахмута. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, военного эксперта Андрея Марочко, после вывода уцелевших подразделений из города, некоторые батальоны ВСУ были перенаправлены на Крупянск и Красный Лиман для поддержки «выдохшимся» войскам. Ранее Владимир Зеленский заявлял о невозможности оставить Бахмут, так как это даст России шанс захватить больше земель, обрушит на Украину давление со стороны всего международного сообщества.