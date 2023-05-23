Военный аналитик Михайлов: Запад даст Украине статус особого члена НАТО для поставки F-16

23 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

На Западе ищут возможности передачи Украине F-16 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получит от западных стран статус особого члена НАТО, чтобы осуществить поставку американских самолетов F-16. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Коллективный Запад попытается придумать для Украины особый статус члена НАТО, который при наличии военного конфликта на своей территории, станет равноправным другим членам альянса субъектом в альянсе, куда можно будет поставить F-16 американского производства. Они официально заявят, что часть Украины, которая неподконтрольна Российской Федерации, переходит в состав НАТО, чтобы заморозить конфликт. Только после этого поставлять американские вооружения, зная, что по ним не будет бить ни российская авиация, ни российские системы ПВО и ПРО», — сказал Александр Михайлов. При этом, отметил военный аналитик, США будут давить на европейские страны, чтобы те поставили Украине свои F-16. «Западные эксперты рассчитывают, что будет идти дискуссия о том, какие конкретно боевые машины какие государства могут дать, учитывая, что не у всех членов альянса есть F-16. Во-вторых, американцы меньше всего заинтересованы, чтобы на Украине падали и горели именно F-16 их поставки. Если они и решат поставлять, то они будут давить на европейских партнеров, чтобы всегда можно было потом сказать своим военно-техническим партнерам, которые покупают у них вооружение, что это европейцы за 20-30 лет плохо обслуживали самолеты, вот они и падают. Они перевалят ответственность на армии стран Европы», — объяснил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что Великобритания текущим летом обучит пилотов ВСУ летать на американских истребителях. Украинские летчики уже прибыли в Соединенное Королевство для обучения пилотированию F-16. Также согласие на обучение украинских летчиков дала Бельгия, о чем сообщил представитель офиса премьер-министра Бельгии Александр Де Кроо. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина получит от западных стран статус особого члена НАТО, чтобы осуществить поставку американских самолетов F-16. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Коллективный Запад попытается придумать для Украины особый статус члена НАТО, который при наличии военного конфликта на своей территории, станет равноправным другим членам альянса субъектом в альянсе, куда можно будет поставить F-16 американского производства. Они официально заявят, что часть Украины, которая неподконтрольна Российской Федерации, переходит в состав НАТО, чтобы заморозить конфликт. Только после этого поставлять американские вооружения, зная, что по ним не будет бить ни российская авиация, ни российские системы ПВО и ПРО», — сказал Александр Михайлов. При этом, отметил военный аналитик, США будут давить на европейские страны, чтобы те поставили Украине свои F-16. «Западные эксперты рассчитывают, что будет идти дискуссия о том, какие конкретно боевые машины какие государства могут дать, учитывая, что не у всех членов альянса есть F-16. Во-вторых, американцы меньше всего заинтересованы, чтобы на Украине падали и горели именно F-16 их поставки. Если они и решат поставлять, то они будут давить на европейских партнеров, чтобы всегда можно было потом сказать своим военно-техническим партнерам, которые покупают у них вооружение, что это европейцы за 20-30 лет плохо обслуживали самолеты, вот они и падают. Они перевалят ответственность на армии стран Европы», — объяснил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что Великобритания текущим летом обучит пилотов ВСУ летать на американских истребителях. Украинские летчики уже прибыли в Соединенное Королевство для обучения пилотированию F-16. Также согласие на обучение украинских летчиков дала Бельгия, о чем сообщил представитель офиса премьер-министра Бельгии Александр Де Кроо.