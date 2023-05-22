22 мая 2023
21 мая 2023

Тюменцы массово избавляются от приставок Sony Playstation

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Тюмени начали массово выставлять на продажу приставки Sony Playstation. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из комиссионных магазинов. По его словам, тюменцы опасаются, что из-за санкций консолям могут закрыть доступ к интернету, как это произошло в случае с приставками Xbox от Microsoft.

«Приставки Sony Playstation 5 к нам в магазин приносят практически каждый день. Одни пытаются продать подороже, другие — дешевле, но быстрее. Но факт остается фактом: люди начали избавляться от приставок, потому что боятся, что с ними повторится та же самая история, что и с Xbox. У половины пользователей из России приставки от Microsoft просто перестали подключаться к интернету, и, по сути, превратились в бесполезные кирпичи», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Стоимость приставок Sony Playstation 5 на онлайн-площадке бесплатных объявлений Авито варьируется от 40 до 100 тыс. рублей. «Полный комплект с коробкой, вторая ревизия, есть дисковод, есть подставка. Два геймпада и оригинальное зарядное устройство к ним. Отдаю с купленными играми на профилях, есть турецкая подписка PlayStation Plus Premium, где более 400 бесплатных игр. Цена — 63 тыс. рублей», — указано в одном из объявлений.

Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области начали избавляться от приставок серии Xbox из-за того, что многие из них перестали работать. В компании Microsoft пояснили, что ограничения были введены на фоне международных санкций против России.

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Жители Тюмени начали массово выставлять на продажу приставки Sony Playstation. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из комиссионных магазинов. По его словам, тюменцы опасаются, что из-за санкций консолям могут закрыть доступ к интернету, как это произошло в случае с приставками Xbox от Microsoft. «Приставки Sony Playstation 5 к нам в магазин приносят практически каждый день. Одни пытаются продать подороже, другие — дешевле, но быстрее. Но факт остается фактом: люди начали избавляться от приставок, потому что боятся, что с ними повторится та же самая история, что и с Xbox. У половины пользователей из России приставки от Microsoft просто перестали подключаться к интернету, и, по сути, превратились в бесполезные кирпичи», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Стоимость приставок Sony Playstation 5 на онлайн-площадке бесплатных объявлений Авито варьируется от 40 до 100 тыс. рублей. «Полный комплект с коробкой, вторая ревизия, есть дисковод, есть подставка. Два геймпада и оригинальное зарядное устройство к ним. Отдаю с купленными играми на профилях, есть турецкая подписка PlayStation Plus Premium, где более 400 бесплатных игр. Цена — 63 тыс. рублей», — указано в одном из объявлений. Ранее агентство писало о том, что жители Тюменской области начали избавляться от приставок серии Xbox из-за того, что многие из них перестали работать. В компании Microsoft пояснили, что ограничения были введены на фоне международных санкций против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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