Замминистра строительства РФ похвалил Тюмень за проект Путина

Чиновник отметил доступность жилья в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин отметил первенство Тюменской области в привлечении инфраструктурных облигаций для комплексного строительства. Об этом он заявил 22 мая на заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, которое транслировалось онлайн.

«Первые [инфраструктурные] облигации появились в Тюменской области. Команда региона активно участвует во всех наших программах», — заявил Стасишин.

Кроме того, замминистра отметил, что доступность жилья в Тюменской области выше, чем во многих регионах страны. «Это потому что здесь все нацпроекты работаю как один», — заявил он.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень стала первым городом в стране, где был реализован проект инфраструктурных облигаций, анонсированный президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках этой программы федеральный финансовый институт ДОМ.РФ выдал займы застройщикам по ставке в 3-4% годовых.