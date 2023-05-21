21 мая 2023
20 мая 2023

Замминистра строительства РФ похвалил Тюмень за проект Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, новостройки, дорога, автомобили, тюмень, панелька, виды тюмени, квартал
Чиновник отметил доступность жилья в Тюмени Фото:

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин отметил первенство Тюменской области в привлечении инфраструктурных облигаций для комплексного строительства. Об этом он заявил 22 мая на заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, которое транслировалось онлайн.

«Первые [инфраструктурные] облигации появились в Тюменской области. Команда региона активно участвует во всех наших программах», — заявил Стасишин.

Кроме того, замминистра отметил, что доступность жилья в Тюменской области выше, чем во многих регионах страны. «Это потому что здесь все нацпроекты работаю как один», — заявил он.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень стала первым городом в стране, где был реализован проект инфраструктурных облигаций, анонсированный президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках этой программы федеральный финансовый институт ДОМ.РФ выдал займы застройщикам по ставке в 3-4% годовых.

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Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин отметил первенство Тюменской области в привлечении инфраструктурных облигаций для комплексного строительства. Об этом он заявил 22 мая на заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, которое транслировалось онлайн. «Первые [инфраструктурные] облигации появились в Тюменской области. Команда региона активно участвует во всех наших программах», — заявил Стасишин. Кроме того, замминистра отметил, что доступность жилья в Тюменской области выше, чем во многих регионах страны. «Это потому что здесь все нацпроекты работаю как один», — заявил он. Ранее URA.RU писало, что Тюмень стала первым городом в стране, где был реализован проект инфраструктурных облигаций, анонсированный президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках этой программы федеральный финансовый институт ДОМ.РФ выдал займы застройщикам по ставке в 3-4% годовых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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