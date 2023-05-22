В Екатеринбурге художники создадут место скорби и надувной восьмиметровый цветок. Фото

В Екатеринбурге стартует четвертый сезон паблик-арт-программы «ЧО»

23 мая 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Паблик-арт-программа будет идти в течение всего года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге установят восьмиметровый надувной «Каменный цветок», создадут место скорби и огромный сердечник трансформатора в рамках паблик-арт программы «ЧО». На презентации нового четвертого сезона побывал корреспондент URA.RU. «Тема сезона звучит как „Передача энергии“. В рамках 300-летия — это то, что проявляет любой праздник и событие, поэтому мне захотелось задать такую тему художникам, чтобы они интерпретировали ее по-своему. 300-летие — это не только юбилей Екатеринбурга, но и Перми, и странно, что города не празднуют вместе. Поэтому я своим присутствием являюсь мостом между городами», — поделилась куратор четвертого сезона «ЧО» и директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. В этом году в рамках «ЧО» появится 11 арт-объектов, среди которых особенно выделяется огромная железная «Е», символизирующая индустриальный образ региона, место скорби и чувствования и надувной цветок. «Художница Саша Фролова в рамках проекта предлагает свою интерпретацию „Каменного цветка“ из пластика. Мы будем использовать воду в качестве полотна, потому что мало художников, которые могут с ним работать. Цветок будет высотой восемь метров из зеленого и прозрачного пластика», — рассказала куратор. Также появится огромный банер с обращением к горожанам, экран с градиентом возле гостиницы Radius, комикс, нарисованный на заборе и многое другое. Кроме этого, в новом сезоне по традиции будут проводиться школа паблик-арта, ярмарки и впервые пройдут сплавы по реке Исеть. В прошлом году паблик-арт-программа «ЧО» проходила с мая 2022 по апрель 2023 года. За это время было создано восемь арт-объектов на тему «Вымыслы и промыслы». Одним из знаковых проектов стал «Индустриальный младенец», который возмутил горожан и шоумена Оскара Кучеру, который назвал его символом сатанизма. В этом сезоне куратором программы стала директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева. Место для переживания скорби в Екатеринбурге пока не выбрано Фото: представители паблик-арт-программы «ЧО» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге установят восьмиметровый надувной «Каменный цветок», создадут место скорби и огромный сердечник трансформатора в рамках паблик-арт программы «ЧО». На презентации нового четвертого сезона побывал корреспондент URA.RU. «Тема сезона звучит как „Передача энергии“. В рамках 300-летия — это то, что проявляет любой праздник и событие, поэтому мне захотелось задать такую тему художникам, чтобы они интерпретировали ее по-своему. 300-летие — это не только юбилей Екатеринбурга, но и Перми, и странно, что города не празднуют вместе. Поэтому я своим присутствием являюсь мостом между городами», — поделилась куратор четвертого сезона «ЧО» и директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. В этом году в рамках «ЧО» появится 11 арт-объектов, среди которых особенно выделяется огромная железная «Е», символизирующая индустриальный образ региона, место скорби и чувствования и надувной цветок. «Художница Саша Фролова в рамках проекта предлагает свою интерпретацию „Каменного цветка“ из пластика. Мы будем использовать воду в качестве полотна, потому что мало художников, которые могут с ним работать. Цветок будет высотой восемь метров из зеленого и прозрачного пластика», — рассказала куратор. Также появится огромный банер с обращением к горожанам, экран с градиентом возле гостиницы Radius, комикс, нарисованный на заборе и многое другое. Кроме этого, в новом сезоне по традиции будут проводиться школа паблик-арта, ярмарки и впервые пройдут сплавы по реке Исеть. В прошлом году паблик-арт-программа «ЧО» проходила с мая 2022 по апрель 2023 года. За это время было создано восемь арт-объектов на тему «Вымыслы и промыслы». Одним из знаковых проектов стал «Индустриальный младенец», который возмутил горожан и шоумена Оскара Кучеру, который назвал его символом сатанизма. В этом сезоне куратором программы стала директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева.