Известный арт-менеджер возглавит фестиваль в Екатеринбурге, который создал голову младенца

Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева стала куратором четвертого сезона «ЧО» в Екатеринбурге

16 мая 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Спустя почти 20 лет Аллахвердиева проведет лето Екатеринбурге, чтобы вместе с художниками поразмышлять о грядущем юбилее города Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Директор музея современного искусства PERMM и арт-менеджер Наиля Аллахвердиева станет куратором четвертого сезона ежегодной паблик-арт-программы «ЧО», который проходит в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы фестиваля. «Участие в качестве куратора в „ЧО“ для меня — история про возвращение. Екатеринбург — мой родной город, с ним связано почти все самое важное в моей жизни, и я как будто заново с ним знакомлюсь. Он очень изменился, и проект — повод его почувствовать», — поделилась Аллахвердиева и призналась, что немного волнуется перед стартом проекта, потому что ей придется конкурировать с собственными проектами в Екатеринбурге и Перми. По мнению руководителя «ЧО» Никиты Харисова, ежегодная смена кураторов позволяет взглянуть под разным углом на уральскую идентичность. «И, конечно, знаково, что в год 300-летия Екатеринбурга, куратором нового сезона стала Наиля Аллахвердиева, которая стояла у истоков уральского паблик-арта. Нас ожидает захватывающий сезон», — заявил Харисов. Ранее Наиля Аллахвердиева возглавляла Уральский государственный центр современного искусства, именно она считается прародительницей паблик-арта в Екатеринбурге. Арт-менеджер была организатором фестиваля «Дебаты и кредиты», в рамках которого голландские художники создали большое мозаичное панно Арно Кунена на фасаде УрФУ им. Ельцина на Куйбышева, а также курировала проект создания знаменитого «Памятника клавиатуре». С 2010 года Аллахвердиева работает в Перми. В прошлом году паблик-арт-программа «ЧО» проходила с мая 2022 по апрель 2023 года. За это время было создано восемь арт-объектов на тему «Вымыслы и промыслы». Одним из знаковых проектов стал «Индустриальный младенец», который возмутил горожан и шоумена Оскара Кучеру, который назвал его символом сатанизма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор музея современного искусства PERMM и арт-менеджер Наиля Аллахвердиева станет куратором четвертого сезона ежегодной паблик-арт-программы «ЧО», который проходит в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы фестиваля. «Участие в качестве куратора в „ЧО“ для меня — история про возвращение. Екатеринбург — мой родной город, с ним связано почти все самое важное в моей жизни, и я как будто заново с ним знакомлюсь. Он очень изменился, и проект — повод его почувствовать», — поделилась Аллахвердиева и призналась, что немного волнуется перед стартом проекта, потому что ей придется конкурировать с собственными проектами в Екатеринбурге и Перми. По мнению руководителя «ЧО» Никиты Харисова, ежегодная смена кураторов позволяет взглянуть под разным углом на уральскую идентичность. «И, конечно, знаково, что в год 300-летия Екатеринбурга, куратором нового сезона стала Наиля Аллахвердиева, которая стояла у истоков уральского паблик-арта. Нас ожидает захватывающий сезон», — заявил Харисов. Ранее Наиля Аллахвердиева возглавляла Уральский государственный центр современного искусства, именно она считается прародительницей паблик-арта в Екатеринбурге. Арт-менеджер была организатором фестиваля «Дебаты и кредиты», в рамках которого голландские художники создали большое мозаичное панно Арно Кунена на фасаде УрФУ им. Ельцина на Куйбышева, а также курировала проект создания знаменитого «Памятника клавиатуре». С 2010 года Аллахвердиева работает в Перми. В прошлом году паблик-арт-программа «ЧО» проходила с мая 2022 по апрель 2023 года. За это время было создано восемь арт-объектов на тему «Вымыслы и промыслы». Одним из знаковых проектов стал «Индустриальный младенец», который возмутил горожан и шоумена Оскара Кучеру, который назвал его символом сатанизма.