22 мая 2023

Сотруднику курганского МЧС вынесли приговор за незаконную охоту

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, стрельба, ружье, огнестрельное оружие, ружье в руках, стрельба по мишени
Курганцу вынесли приговор за незаконную охоту Фото:

Сотруднику курганского МЧС и его подельнику вынесли приговор за незаконную охоту на семь косуль в январе этого года. Информация о приговоре появилась на сайте областной прокуратуры.

«Признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба, с применением механического транспортного средства)», — сообщили в прокуратуре. Сотрудника чрезвычайного ведомства с товарищем на автомобиле Mazda6 задержали после обнаружения туш животных в багажнике. Ущерб составил 1 млн рублей.

Мужчины получили наказание в виде штрафа по 500 тысяч. Участнику охоты, который находился некоторое время под стражей, штраф снизили до 450 тысяч.

Также у охотников конфисковали автомобиль и ружье, изъятые после незаконной охоты. Мужчины сотрудничали со следствием и добровольно возместили ущерб, причиненный охотой. Приговор пока в законную силу не вступил, отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник МЧС был задержан нарядом ДПС во время незаконной охоты на трассе Екатеринбург — Курган. Подозреваемые при этом пытались скрыться с места преступления.

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Сотруднику курганского МЧС и его подельнику вынесли приговор за незаконную охоту на семь косуль в январе этого года. Информация о приговоре появилась на сайте областной прокуратуры. «Признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба, с применением механического транспортного средства)», — сообщили в прокуратуре. Сотрудника чрезвычайного ведомства с товарищем на автомобиле Mazda6 задержали после обнаружения туш животных в багажнике. Ущерб составил 1 млн рублей. Мужчины получили наказание в виде штрафа по 500 тысяч. Участнику охоты, который находился некоторое время под стражей, штраф снизили до 450 тысяч. Также у охотников конфисковали автомобиль и ружье, изъятые после незаконной охоты. Мужчины сотрудничали со следствием и добровольно возместили ущерб, причиненный охотой. Приговор пока в законную силу не вступил, отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник МЧС был задержан нарядом ДПС во время незаконной охоты на трассе Екатеринбург — Курган. Подозреваемые при этом пытались скрыться с места преступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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