Сотруднику курганского МЧС вынесли приговор за незаконную охоту

Курганцу вынесли приговор за незаконную охоту Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотруднику курганского МЧС и его подельнику вынесли приговор за незаконную охоту на семь косуль в январе этого года. Информация о приговоре появилась на сайте областной прокуратуры.

«Признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба, с применением механического транспортного средства)», — сообщили в прокуратуре. Сотрудника чрезвычайного ведомства с товарищем на автомобиле Mazda6 задержали после обнаружения туш животных в багажнике. Ущерб составил 1 млн рублей.

Мужчины получили наказание в виде штрафа по 500 тысяч. Участнику охоты, который находился некоторое время под стражей, штраф снизили до 450 тысяч.

Также у охотников конфисковали автомобиль и ружье, изъятые после незаконной охоты. Мужчины сотрудничали со следствием и добровольно возместили ущерб, причиненный охотой. Приговор пока в законную силу не вступил, отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник МЧС был задержан нарядом ДПС во время незаконной охоты на трассе Екатеринбург — Курган. Подозреваемые при этом пытались скрыться с места преступления.