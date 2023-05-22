Тюменские власти перехватили у оппозиции идею штрафовать владельцев собак

Тюменская облдума не поддержала введение новых штрафов для владельцев животных

Депутаты Тюменской облдумы предложили 10 новых штрафов для владельцев животных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутаты Тюменской облдумы не поддержали введение новых штрафов для владельцев животных. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил один из авторов законопроекта, член фракции ЛДПР Иван Вершинин. Одной из причин отказа стало то, что региональные власти уже готовят аналогичный документ.

«Депутаты не поддержали наш законопроект, направленный на усиление ответственности для нерадивых хозяев собак. Вместе с тем, коллеги из правительства в своем отзыве отметили, что в настоящее время уполномоченным исполнительным органом власти Тюменской области готовится аналогичный законопроект», — написал Вершинин. Решение было принято 23 мая на заседании думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

Ранее URA.RU писало, что депутаты предложили 10 новых штрафов для владельцев животных. В частности их предлагалось штрафовать на пять тысяч рублей, если они допустили нападение своего питомца на человека или другое животное.