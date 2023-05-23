В Шадринске Курганской области жителям рассказали про пункты временного размещения (ПВР), которые доступны в случае объявления эвакуации. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Шадринска.
«В случае объявления эвакуации вам необходимо прибыть на ближайший к вашему месту проживания пункт временного размещения населения», — указано на сайте мэрии курганского города. Сотрудники мэрии Шадринска напоминают, что при себе необходимо иметь документы, средства связи, гигиены, а также лекарство и деньги.
Сообщается о следующих пунктах временного размещения в Шадринске:
- Компания «Град», улица Февральская,105;
- Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют», Шадринский район, село Мыльниково;
- Шадринский политехнический колледж, улица Батуринская, 34;
- Дворец культуры, улица Ленина, 95;
- Шадринский финансово-экономический колледж — филиал Финансового университета при правительстве Российской Федерации, улица 4-го Уральского полка, 60;
- ДЮСШ «Парус», улица Автомобилистов, 53;
- Средняя общеобразовательная школа № 2, улица Архангельского, 58;
- Средняя общеобразовательная школа № 4, улица Свердлова, 49;
- Средняя общеобразовательная школа № 8, улица Автомобилистов, 30;
- Гимназия № 9, улица Октябрьская, 70;
- Средняя общеобразовательная школа № 10, улица Михайловская, 79;
- Средняя общеобразовательная школа № 10, улица Кирова, 48;
- Средняя общеобразовательная школа № 15, улица Тобольская, 22;
- Средняя общеобразовательная школа № 20, улица Свердлова, 91;
- Лицей № 1, улица Спартака, 18.
Ранее URA.RU писало, что в Юргамышском округе Курганской области жителей двух сел эвакуировали из-за пожаров. Тогда огненный фронт составлял 3,5 км.
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