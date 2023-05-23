Жителям курганского города рассказали, куда идти в случае ЧС. Список

В Шадринске подготовили более десятка ПВР для размещения жителей в случае эвакуации

24 мая 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Жителей Шадринска готовят к возможной эвакуации (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области жителям рассказали про пункты временного размещения (ПВР), которые доступны в случае объявления эвакуации. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Шадринска. «В случае объявления эвакуации вам необходимо прибыть на ближайший к вашему месту проживания пункт временного размещения населения», — указано на сайте мэрии курганского города. Сотрудники мэрии Шадринска напоминают, что при себе необходимо иметь документы, средства связи, гигиены, а также лекарство и деньги. Сообщается о следующих пунктах временного размещения в Шадринске: Компания «Град», улица Февральская,105;

Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют», Шадринский район, село Мыльниково;

Шадринский политехнический колледж, улица Батуринская, 34;

Дворец культуры, улица Ленина, 95;

Шадринский финансово-экономический колледж — филиал Финансового университета при правительстве Российской Федерации, улица 4-го Уральского полка, 60;

ДЮСШ «Парус», улица Автомобилистов, 53;

Средняя общеобразовательная школа № 2, улица Архангельского, 58;

Средняя общеобразовательная школа № 4, улица Свердлова, 49;

Средняя общеобразовательная школа № 8, улица Автомобилистов, 30;

Гимназия № 9, улица Октябрьская, 70;

Средняя общеобразовательная школа № 10, улица Михайловская, 79;

Средняя общеобразовательная школа № 10, улица Кирова, 48;

Средняя общеобразовательная школа № 15, улица Тобольская, 22;

Средняя общеобразовательная школа № 20, улица Свердлова, 91;

Лицей № 1, улица Спартака, 18. Ранее URA.RU писало, что в Юргамышском округе Курганской области жителей двух сел эвакуировали из-за пожаров. Тогда огненный фронт составлял 3,5 км.

В Шадринске Курганской области жителям рассказали про пункты временного размещения (ПВР), которые доступны в случае объявления эвакуации. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Шадринска. «В случае объявления эвакуации вам необходимо прибыть на ближайший к вашему месту проживания пункт временного размещения населения», — указано на сайте мэрии курганского города. Сотрудники мэрии Шадринска напоминают, что при себе необходимо иметь документы, средства связи, гигиены, а также лекарство и деньги. Сообщается о следующих пунктах временного размещения в Шадринске: Ранее URA.RU писало, что в Юргамышском округе Курганской области жителей двух сел эвакуировали из-за пожаров. Тогда огненный фронт составлял 3,5 км.