В Курганской области изменилась средняя сумма выплат по сертификатам

Уменьшилась средняя сумма выплат, которую погорельцам начисляют по жилищному сертификату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области уменьшилась средняя сумма выплат по жилищному сертификату, выданному погорельцам. Об этом свидетельствуют данные в telegram-канале «Курганская область официально». Информация прозвучала на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую организовал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«По данным на 24 мая, лишившимся жилья погорельцам выдано 295 жилищных сертификатов на общую сумму более 434 000 000 рублей. Сертификаты получили жители деревни Логоушка Кетовского округа, деревни Плоская и села Юлдус Шадринского округа, поселка Смолино и города Кургана», — указано в посте канала.

Таким образом, средняя сумма выплат по сертификату достигла 1 470 000 рублей. Ранее сертификат в среднем составлял около 1 540 000 рублей. Связано это с изменением количеств членов семьи у погорельцев, а также с количеством выданных сертификатов. Сумма выплат рассчитывается с помощью умножения числа прописанных граждан на показатель средней рыночной стоимости для Курганской области на дату введения режима ЧС — то есть 57 823 рубля (данные, установленные Минстроем РФ).

Ранее URA.RU писало, что курганским погорельцам выдали сотни жилищных сертификатов. Пострадавшие от пожаров получили более 220 документов на строительство и покупку жилья.