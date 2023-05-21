Жителям Курганской области, пострадавшим в масштабных пожарах, выдали более 220 сертификатов на строительство или покупку жилья. Об этом сообщил замгубернатора Константин Ермаков в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».
«Жителям Курганской области, утратившим жилье в результате ЧС 27 апреля и 7 мая, уже выдано более 220 сертификатов — это более 50% от поданных заявлений. Прием заявлений и выдача сертификатов продолжается», — рассказал Ермаков. Более 3600 граждан получили материальную помощь в виде 10 и 50 тысяч рублей.
Также Ермаков отметил, что в микрорайоне Смолино разобраны 2/3 сгоревших участков, в селе Юлдус Шадринского округа данные работы выполнены на 30%. В деревне Логоушка Кетовского округа все завалы полностью разобраны.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорело более 5000 домов и строений. В огне погибло свыше 20 человек. Глава региона Вадим Шумков сообщал, что жилищные сертификаты всем погорельцам выдадут до 12 июня. Всего на ликвидацию последствий ЧС потребуется 2,5 млрд рублей, заявлял губернатор в ходе совещания с президентом Путиным.
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