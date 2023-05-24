24 мая 2023

В Санкт-Петербурге забраковали курганскую тушенку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясокомбинат "Стандарт". Курган, консервы, тушенка, производство
Курганскую тушенку забраковали эксперты из Санкт-Петербурга Фото:

Организация потребителей «Общественный контроль» из Санкт-Петербурга сообщила о низком качестве говяжьей тушенки курганского мясокомбината. Информация появилась в обзоре товарной категории на сайте общественной организации.

«Говядина тушеная» от «Курганского мясокомбината „Стандарт“ не соответствовала ГОСТ 32125-2013 сразу по пяти показателям», — сообщили в организации. Образцы исследовались в лаборатории «Тест — С.-Петербург».

Эксперты нашли вместо полагающихся кусочков мяса «спрессованную массу с небольшим количеством мышечной ткани в виде единичных кусочков, с наличием фаршевой части». Массовые доли белка и жира были меньше заявленных показателей.

Также в лаборатории обнаружили камедь. «Гуаровая камедь — это добавка Е412, которая применяется <…> как стабилизатор, загуститель и вещество, придающее продуктам вязкость», — комментирует председатель СПб ООП «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий. По словам экспертов, применяя эту растительную добавку, производитель должен отказаться от ГОСТа и указать ТУ продукта.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор запретил продавать курганскую тушенку. Воронежским отделением была забракована партия говяжьей тушенки курганского мясокомбината.

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Организация потребителей «Общественный контроль» из Санкт-Петербурга сообщила о низком качестве говяжьей тушенки курганского мясокомбината. Информация появилась в обзоре товарной категории на сайте общественной организации. «Говядина тушеная» от «Курганского мясокомбината „Стандарт“ не соответствовала ГОСТ 32125-2013 сразу по пяти показателям», — сообщили в организации. Образцы исследовались в лаборатории «Тест — С.-Петербург». Эксперты нашли вместо полагающихся кусочков мяса «спрессованную массу с небольшим количеством мышечной ткани в виде единичных кусочков, с наличием фаршевой части». Массовые доли белка и жира были меньше заявленных показателей. Также в лаборатории обнаружили камедь. «Гуаровая камедь — это добавка Е412, которая применяется <…> как стабилизатор, загуститель и вещество, придающее продуктам вязкость», — комментирует председатель СПб ООП «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий. По словам экспертов, применяя эту растительную добавку, производитель должен отказаться от ГОСТа и указать ТУ продукта. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор запретил продавать курганскую тушенку. Воронежским отделением была забракована партия говяжьей тушенки курганского мясокомбината.
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© Служба новостей «URA.RU»
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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