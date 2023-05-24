На улицах Тюмени начали продавать «настоящую» кока-колу сомнительного качества

Компания Coca-cola перестала работать на российском рынке в марте 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На улицах Тюмени появились лотки с напитками Coca-cola, произведенными в соседнем Казахстане. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По словам тюменцев, по вкусу напиток не имеет ничего общего с оригинальной газировкой и больше напоминает воду с большим содержанием сахара.

«Это небольшие яркие лотки. Похожие на те, в которых продают мороженное. Продавцы уверяют, что кока-кола настоящая, привезенная из Казахстана. Мы попробовали ее на вкус. Напиток не имеет ничего общего с оригинальной газировкой. Какая-то черная вода с огромным содержанием сахара. Пить такое невозможно», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени.

Другой горожанин также столкнулся с торговцами газировкой сомнительного качества. «Стоимость банки объемом 0,33 литра — от 100 до 150 рублей, в зависимости от вкуса. Я купил на пробу две. Оба напитка оказались отвратительного качества. Это не газировка, а сахар с водой», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что многие зарубежные компании стали уходить из РФ после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Компания Coca-cola перестала вести бизнес на российском рынке в марте 2022 года.