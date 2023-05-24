24 мая 2023

На улицах Тюмени начали продавать «настоящую» кока-колу сомнительного качества

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекресток 25 марта. Тюмень, кока-кола, coca-cola
Компания Coca-cola перестала работать на российском рынке в марте 2022 года Фото:
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На улицах Тюмени появились лотки с напитками Coca-cola, произведенными в соседнем Казахстане. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По словам тюменцев, по вкусу напиток не имеет ничего общего с оригинальной газировкой и больше напоминает воду с большим содержанием сахара.

«Это небольшие яркие лотки. Похожие на те, в которых продают мороженное. Продавцы уверяют, что кока-кола настоящая, привезенная из Казахстана. Мы попробовали ее на вкус. Напиток не имеет ничего общего с оригинальной газировкой. Какая-то черная вода с огромным содержанием сахара. Пить такое невозможно», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени.

Другой горожанин также столкнулся с торговцами газировкой сомнительного качества. «Стоимость банки объемом 0,33 литра — от 100 до 150 рублей, в зависимости от вкуса. Я купил на пробу две. Оба напитка оказались отвратительного качества. Это не газировка, а сахар с водой», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что многие зарубежные компании стали уходить из РФ после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Компания Coca-cola перестала вести бизнес на российском рынке в марте 2022 года.

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На улицах Тюмени появились лотки с напитками Coca-cola, произведенными в соседнем Казахстане. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По словам тюменцев, по вкусу напиток не имеет ничего общего с оригинальной газировкой и больше напоминает воду с большим содержанием сахара. «Это небольшие яркие лотки. Похожие на те, в которых продают мороженное. Продавцы уверяют, что кока-кола настоящая, привезенная из Казахстана. Мы попробовали ее на вкус. Напиток не имеет ничего общего с оригинальной газировкой. Какая-то черная вода с огромным содержанием сахара. Пить такое невозможно», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени. Другой горожанин также столкнулся с торговцами газировкой сомнительного качества. «Стоимость банки объемом 0,33 литра — от 100 до 150 рублей, в зависимости от вкуса. Я купил на пробу две. Оба напитка оказались отвратительного качества. Это не газировка, а сахар с водой», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что многие зарубежные компании стали уходить из РФ после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Компания Coca-cola перестала вести бизнес на российском рынке в марте 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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