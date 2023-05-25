Из-за санкций в Тюмени подорожали солнцезащитные крема

26 мая 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

По словам тюменцев и провизоров, удорожание импортных товаров составило 15-20% Фото: Размик Закарян © URA.RU В преддверии летнего сезона в тюменских аптеках подорожали солнцезащитные средства иностранного производства. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные жители, обратившееся в редакцию и подтвердили сами фармацевты. По их словам, цены выросли на 15-20%. «Собираемся с семьей на море. Стараемся покупать все специальные средства для защиты от солнца в аптеке. И были удивлены, что крема сильно выросли в цене. Если в прошлом году брали крема La Roche-Posay за полторы тысячи, то сейчас они стоят уже в районе двух», — сообщила собеседница агентства. Корреспондент агентства обратился за комментарием к источнику, близкому к фармацевтической сфере. Там подтвердили, что повышение цен есть. «Да, сильно подорожала косметика для защиты от солнца. Например, средства марки La Roche-Posay. Они поставляются из Франции и цены заметно выросли на лосьоны и крема, навскидку процентов на 15- 20», — рассказала заведующая одной тюменской аптеки. Тюменка отметила, что на продукцию российских марок, цены остались на уровне прежнего года.

В преддверии летнего сезона в тюменских аптеках подорожали солнцезащитные средства иностранного производства. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные жители, обратившееся в редакцию и подтвердили сами фармацевты. По их словам, цены выросли на 15-20%. «Собираемся с семьей на море. Стараемся покупать все специальные средства для защиты от солнца в аптеке. И были удивлены, что крема сильно выросли в цене. Если в прошлом году брали крема La Roche-Posay за полторы тысячи, то сейчас они стоят уже в районе двух», — сообщила собеседница агентства. Корреспондент агентства обратился за комментарием к источнику, близкому к фармацевтической сфере. Там подтвердили, что повышение цен есть. «Да, сильно подорожала косметика для защиты от солнца. Например, средства марки La Roche-Posay. Они поставляются из Франции и цены заметно выросли на лосьоны и крема, навскидку процентов на 15- 20», — рассказала заведующая одной тюменской аптеки. Тюменка отметила, что на продукцию российских марок, цены остались на уровне прежнего года.