25 мая 2023

Тюменцы массово продают контактные линзы

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Ранее сообщалось, что россияне могут столкнуться с дефицитом контактных линз Фото:

Жители Тюмени массово продают контактные линзы. За последние двое суток на платформе Avito появилось 30 новых объявлений о продаже продукции. Ранее поставщики товаров Johnson & Johnson начали уведомлять оптики о приостановке импорта линз.

«Линзы астигматические однодневные. Продаю сразу две, не по отдельности. Цена за две упаковки 4500 рублей. Покупала еще в январе 2022 года за 5000 рублей», — сообщает один из продавцов. Всего на платформе опубликовано около 200 объявлений о продаже, 30 их них появились в последние несколько дней.

Ранее URA.RU писало, что россияне рискуют столкнуться с дефицитом контактных линз, так как один из основных поставщиков продукции Johnson & Johnson заявил о приостановке импорта продукции. После жители начали скупать товар в 2,5 раза больше.

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Жители Тюмени массово продают контактные линзы. За последние двое суток на платформе Avito появилось 30 новых объявлений о продаже продукции. Ранее поставщики товаров Johnson & Johnson начали уведомлять оптики о приостановке импорта линз. «Линзы астигматические однодневные. Продаю сразу две, не по отдельности. Цена за две упаковки 4500 рублей. Покупала еще в январе 2022 года за 5000 рублей», — сообщает один из продавцов. Всего на платформе опубликовано около 200 объявлений о продаже, 30 их них появились в последние несколько дней. Ранее URA.RU писало, что россияне рискуют столкнуться с дефицитом контактных линз, так как один из основных поставщиков продукции Johnson & Johnson заявил о приостановке импорта продукции. После жители начали скупать товар в 2,5 раза больше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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