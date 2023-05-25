Тюменцы массово продают контактные линзы

26 мая 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Ранее сообщалось, что россияне могут столкнуться с дефицитом контактных линз Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Тюмени массово продают контактные линзы. За последние двое суток на платформе Avito появилось 30 новых объявлений о продаже продукции. Ранее поставщики товаров Johnson & Johnson начали уведомлять оптики о приостановке импорта линз. «Линзы астигматические однодневные. Продаю сразу две, не по отдельности. Цена за две упаковки 4500 рублей. Покупала еще в январе 2022 года за 5000 рублей», — сообщает один из продавцов. Всего на платформе опубликовано около 200 объявлений о продаже, 30 их них появились в последние несколько дней. Ранее URA.RU писало, что россияне рискуют столкнуться с дефицитом контактных линз, так как один из основных поставщиков продукции Johnson & Johnson заявил о приостановке импорта продукции. После жители начали скупать товар в 2,5 раза больше.

Жители Тюмени массово продают контактные линзы. За последние двое суток на платформе Avito появилось 30 новых объявлений о продаже продукции. Ранее поставщики товаров Johnson & Johnson начали уведомлять оптики о приостановке импорта линз. «Линзы астигматические однодневные. Продаю сразу две, не по отдельности. Цена за две упаковки 4500 рублей. Покупала еще в январе 2022 года за 5000 рублей», — сообщает один из продавцов. Всего на платформе опубликовано около 200 объявлений о продаже, 30 их них появились в последние несколько дней. Ранее URA.RU писало, что россияне рискуют столкнуться с дефицитом контактных линз, так как один из основных поставщиков продукции Johnson & Johnson заявил о приостановке импорта продукции. После жители начали скупать товар в 2,5 раза больше.