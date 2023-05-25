Тюменцы массово продают контактные линзы

Жители Тюмени массово продают контактные линзы. За последние двое суток на платформе Avito появилось 30 новых объявлений о продаже продукции. Ранее поставщики товаров Johnson & Johnson начали уведомлять оптики о приостановке импорта линз.
«Линзы астигматические однодневные. Продаю сразу две, не по отдельности. Цена за две упаковки 4500 рублей. Покупала еще в январе 2022 года за 5000 рублей», — сообщает один из продавцов. Всего на платформе опубликовано около 200 объявлений о продаже, 30 их них появились в последние несколько дней.
Ранее URA.RU писало, что россияне рискуют столкнуться с дефицитом контактных линз, так как один из основных поставщиков продукции Johnson & Johnson заявил о приостановке импорта продукции. После жители начали скупать товар в 2,5 раза больше.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.