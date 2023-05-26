Депутаты ЯНАО не нашли времени на семинар по вопросу, важному для окружных властей. Инсайд

В Заксобрании ЯНАО не нашли делегатов на мероприятие по патриотическому воспитанию

27 мая 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Депутаты ЯНАО проигнорировали приглашение на семинар по вопросу патриотизма Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутаты законодательного собрания ЯНАО не приедут на семинар по патриотическому воспитанию граждан, организованному в Ноябрьске председателем окружной общественной палаты Дмитрием Заякиным. Народные избранники сослались на плотный рабочий график, посетить семинар обещал только депутат заксобрания от партии «Справедливая Россия» Максим Лазарев, сообщил URA.RU источник. «Депутаты ЯНАО не нашли времени присутствовать на практико-ориентированном семинаре „Основы патриотического воспитания граждан“, который пройдет 27 мая в Ноябрьске. На данное мероприятие депутатов окружного Заксобрания пригласил его организатор Дмитрий Заякин. Депутаты отказались приезжать из-за плотного графика, из всего состава заксобрания будет только один эсер Максим Лазарев», — сообщил источник корреспонденту агентства. В программу семинара входит панельная дискуссия «Роль патриотизма в объединении местных сообществ», пленарная сессия, в ходе которой распределят гранты губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова некоммерческим организациям на реализацию социально-значимых проектов. Вечером участники могут пройти курсы начальной военной подготовки и принять участие в творческой программе. Власти ЯНАО уделяют большое внимание проблеме патриотического воспитания. Ямальская молодежь активно участвует в патриотических мероприятиях, в том числе в деятельности поисковых отрядов. Фильм о поисковиках был отмечен на общероссийском уровне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты законодательного собрания ЯНАО не приедут на семинар по патриотическому воспитанию граждан, организованному в Ноябрьске председателем окружной общественной палаты Дмитрием Заякиным. Народные избранники сослались на плотный рабочий график, посетить семинар обещал только депутат заксобрания от партии «Справедливая Россия» Максим Лазарев, сообщил URA.RU источник. «Депутаты ЯНАО не нашли времени присутствовать на практико-ориентированном семинаре „Основы патриотического воспитания граждан“, который пройдет 27 мая в Ноябрьске. На данное мероприятие депутатов окружного Заксобрания пригласил его организатор Дмитрий Заякин. Депутаты отказались приезжать из-за плотного графика, из всего состава заксобрания будет только один эсер Максим Лазарев», — сообщил источник корреспонденту агентства. В программу семинара входит панельная дискуссия «Роль патриотизма в объединении местных сообществ», пленарная сессия, в ходе которой распределят гранты губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова некоммерческим организациям на реализацию социально-значимых проектов. Вечером участники могут пройти курсы начальной военной подготовки и принять участие в творческой программе. Власти ЯНАО уделяют большое внимание проблеме патриотического воспитания. Ямальская молодежь активно участвует в патриотических мероприятиях, в том числе в деятельности поисковых отрядов. Фильм о поисковиках был отмечен на общероссийском уровне.