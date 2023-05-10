10 мая 2023
09 мая 2023

Фильм о поисковых отрядах из ЯНАО отметили в центральном штабе страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Археологические раскопки в заречной части города. Тюмень, археологические раскопки, археология, раскопки
Поисковики ищут останки солдат Фото:

В ЯНАО сняли фильм о поисковых отрядах округа, который привлек внимание центрального поискового штаба страны и был размещен на их официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Об этом рассказал глава департамента молодежной политики Ямала Наиль Хайруллин в своем telegram-канале.

«Наш региональный центр патриотического воспитания выпустил фильм о поисковых отрядах Ямала. Фильм получился настолько трогательным, что работу заметили и в центральном поисковом штабе страны, разместив на своей странице в вк», — сообщил Хайруллин.

Он отметил, что в фильме рассказывается, почему бойцы едут на раскоп, как не потерять силу духа и продолжать поиски. Уточняется, что на Ямале действует 30 поисковых отрядов, 500 бойцов. За прошлый год ребята приняли участие в 12 поисковых экспедициях, охватив восемь боевых регионов.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с победителями региональных патриотических конкурсов, волонтерами и участниками поисковых отрядов. Он вручил им путевки в Севастополь, для изучения истории Крыма.

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В ЯНАО сняли фильм о поисковых отрядах округа, который привлек внимание центрального поискового штаба страны и был размещен на их официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Об этом рассказал глава департамента молодежной политики Ямала Наиль Хайруллин в своем telegram-канале. «Наш региональный центр патриотического воспитания выпустил фильм о поисковых отрядах Ямала. Фильм получился настолько трогательным, что работу заметили и в центральном поисковом штабе страны, разместив на своей странице в вк», — сообщил Хайруллин. Он отметил, что в фильме рассказывается, почему бойцы едут на раскоп, как не потерять силу духа и продолжать поиски. Уточняется, что на Ямале действует 30 поисковых отрядов, 500 бойцов. За прошлый год ребята приняли участие в 12 поисковых экспедициях, охватив восемь боевых регионов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с победителями региональных патриотических конкурсов, волонтерами и участниками поисковых отрядов. Он вручил им путевки в Севастополь, для изучения истории Крыма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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