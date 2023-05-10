Фильм о поисковых отрядах из ЯНАО отметили в центральном штабе страны

Поисковики ищут останки солдат Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО сняли фильм о поисковых отрядах округа, который привлек внимание центрального поискового штаба страны и был размещен на их официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Об этом рассказал глава департамента молодежной политики Ямала Наиль Хайруллин в своем telegram-канале.

«Наш региональный центр патриотического воспитания выпустил фильм о поисковых отрядах Ямала. Фильм получился настолько трогательным, что работу заметили и в центральном поисковом штабе страны, разместив на своей странице в вк», — сообщил Хайруллин.

Он отметил, что в фильме рассказывается, почему бойцы едут на раскоп, как не потерять силу духа и продолжать поиски. Уточняется, что на Ямале действует 30 поисковых отрядов, 500 бойцов. За прошлый год ребята приняли участие в 12 поисковых экспедициях, охватив восемь боевых регионов.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с победителями региональных патриотических конкурсов, волонтерами и участниками поисковых отрядов. Он вручил им путевки в Севастополь, для изучения истории Крыма.