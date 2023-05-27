Кандидат в президенты Турции приравнял к греху голос за Эрдогана

27 мая 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Кемаль Кылычдароглу призвал не совершать харам, голосуя за Реджепа Тайипа Эрдогана Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу призвал не голосовать за действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана, «дабы не совершать грех». Свое заявление он сделал в эфире телеканала Fox Haber. «Побойтесь Всевышнего, когда пойдете на избирательные участки. Не совершайте харам, отдавая голос за Эрдогана», — сказал Кылычдароглу в эфире телеканала. Новость по теме Чем известны главные кандидаты на пост президента Турции Представитель в правящей партии Справедливости и развития Омер Челик осудил подобный призыв. По его словам, высказывания Кылычдароглу являются атавизмом наследия тех, кто совершал в стране военные перевороты. Выборы в Турции состоятся в воскресенье 28 мая. Второй тур голосования объявили еще 15 мая. Участки откроются в 08:00 и закроются в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Первые результаты ожидаются после 21:00. Эрдоган рассказал, что в случае победы Кылычдароглу, вместе с ним победят и террористические организации. Политолог Владимир Брутер предсказывал ухудшение отношений Турции и России при победе Кылычдароглу. URA.RU приводило главную информацию о кандидатах.

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу призвал не голосовать за действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана, «дабы не совершать грех». Свое заявление он сделал в эфире телеканала Fox Haber. «Побойтесь Всевышнего, когда пойдете на избирательные участки. Не совершайте харам, отдавая голос за Эрдогана», — сказал Кылычдароглу в эфире телеканала. Представитель в правящей партии Справедливости и развития Омер Челик осудил подобный призыв. По его словам, высказывания Кылычдароглу являются атавизмом наследия тех, кто совершал в стране военные перевороты. Выборы в Турции состоятся в воскресенье 28 мая. Второй тур голосования объявили еще 15 мая. Участки откроются в 08:00 и закроются в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Первые результаты ожидаются после 21:00. Эрдоган рассказал, что в случае победы Кылычдароглу, вместе с ним победят и террористические организации. Политолог Владимир Брутер предсказывал ухудшение отношений Турции и России при победе Кылычдароглу. URA.RU приводило главную информацию о кандидатах.