В Тюменской области в озере утонул подросток

28 мая 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Трагедия случилась в районе СНТ «Приозерное» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Тюменью 27 мая в озере Липовом утонул подросток 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР). «Происшествие произошло в районе СНТ „Приозерное“. Вечером 27 мая в озере Липовом утонул подросток 2007 года рождения», — передают слова пресс-службы журналисты 72.RU. О том, как это произошло, пока неизвестно. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения по Тюменской области и пресс-службу Следственного комитета региона. Ответ на них ожидается.

Под Тюменью 27 мая в озере Липовом утонул подросток 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР). «Происшествие произошло в районе СНТ „Приозерное“. Вечером 27 мая в озере Липовом утонул подросток 2007 года рождения», — передают слова пресс-службы журналисты 72.RU. О том, как это произошло, пока неизвестно. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения по Тюменской области и пресс-службу Следственного комитета региона. Ответ на них ожидается.