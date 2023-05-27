27 мая 2023
26 мая 2023

В Тюменской области в озере утонул подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия случилась в районе СНТ «Приозерное» Фото:

Под Тюменью 27 мая в озере Липовом утонул подросток 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР).

«Происшествие произошло в районе СНТ „Приозерное“. Вечером 27 мая в озере Липовом утонул подросток 2007 года рождения», — передают слова пресс-службы журналисты 72.RU. О том, как это произошло, пока неизвестно.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения по Тюменской области и пресс-службу Следственного комитета региона. Ответ на них ожидается.

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Под Тюменью 27 мая в озере Липовом утонул подросток 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР). «Происшествие произошло в районе СНТ „Приозерное“. Вечером 27 мая в озере Липовом утонул подросток 2007 года рождения», — передают слова пресс-службы журналисты 72.RU. О том, как это произошло, пока неизвестно. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения по Тюменской области и пресс-службу Следственного комитета региона. Ответ на них ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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