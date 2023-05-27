В Тюменской области в озере утонул подросток

Трагедия случилась в районе СНТ «Приозерное»
Под Тюменью 27 мая в озере Липовом утонул подросток 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР).
«Происшествие произошло в районе СНТ „Приозерное“. Вечером 27 мая в озере Липовом утонул подросток 2007 года рождения», — передают слова пресс-службы журналисты 72.RU. О том, как это произошло, пока неизвестно.
URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения по Тюменской области и пресс-службу Следственного комитета региона. Ответ на них ожидается.
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