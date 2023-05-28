Машина замгубернатора попала в ДТП в центре Кургана. Инсайд

29 мая 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Машина курганского чиновника попала в ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Велосипедистка врезалась в машину одного из заместителей губернатора Курганской области. О ДТП, случившемся на центральной площади, рассказал корреспондент URA.RU. «Во время проведения мероприятия на парковке возле площади произошло ДТП — велосипедистка врезалась в машину», — сообщил корреспондент. Как рассказали URA.RU источники, автомобиль оказался собственностью семьи одного из замгубернатора Курганской области. Женщина на велосипеде получила травмы. У автомобиля — небольшие кузовные повреждения. На площади присутствовали сотрудники ДПС, они оперативно оформили происшествие. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в отдел ГИБДД. В городском отделе пропаганды сообщили, что «на улице Гоголя, в районе дома 61, велосипедистка 1981 г. р., двигаясь по парковке и выезжая из-за припаркованных допустила наезд на двигавшийся автомобиль „Киа Рио“ под управлением водителя 1971 г. р.». Велосипедистка врезалась в машину, принадлежащую семье замгубернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Машина, принадлежащая семье курагснкого чиновника, попала в аварию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Велосипедистка врезалась в машину одного из заместителей губернатора Курганской области. О ДТП, случившемся на центральной площади, рассказал корреспондент URA.RU. «Во время проведения мероприятия на парковке возле площади произошло ДТП — велосипедистка врезалась в машину», — сообщил корреспондент. Как рассказали URA.RU источники, автомобиль оказался собственностью семьи одного из замгубернатора Курганской области. Женщина на велосипеде получила травмы. У автомобиля — небольшие кузовные повреждения. На площади присутствовали сотрудники ДПС, они оперативно оформили происшествие. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в отдел ГИБДД. В городском отделе пропаганды сообщили, что «на улице Гоголя, в районе дома 61, велосипедистка 1981 г. р., двигаясь по парковке и выезжая из-за припаркованных допустила наезд на двигавшийся автомобиль „Киа Рио“ под управлением водителя 1971 г. р.».