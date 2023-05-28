28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Машина замгубернатора попала в ДТП в центре Кургана. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина курганского чиновника попала в ДТП
Машина курганского чиновника попала в ДТП Фото:

Велосипедистка врезалась в машину одного из заместителей губернатора Курганской области. О ДТП, случившемся на центральной площади, рассказал корреспондент URA.RU.

«Во время проведения мероприятия на парковке возле площади произошло ДТП — велосипедистка врезалась в машину», — сообщил корреспондент. Как рассказали URA.RU источники, автомобиль оказался собственностью семьи одного из замгубернатора Курганской области.

Женщина на велосипеде получила травмы. У автомобиля — небольшие кузовные повреждения. На площади присутствовали сотрудники ДПС, они оперативно оформили происшествие.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в отдел ГИБДД. В городском отделе пропаганды сообщили, что «на улице Гоголя, в районе дома 61, велосипедистка 1981 г. р., двигаясь по парковке и выезжая из-за припаркованных допустила наезд на двигавшийся автомобиль „Киа Рио“ под управлением водителя 1971 г. р.».

Велосипедистка врезалась в машину, принадлежащую семье замгубернатора
Велосипедистка врезалась в машину, принадлежащую семье замгубернатора
Фото:
Машина, принадлежащая семье курагснкого чиновника, попала в аварию
Машина, принадлежащая семье курагснкого чиновника, попала в аварию
Фото:

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Велосипедистка врезалась в машину одного из заместителей губернатора Курганской области. О ДТП, случившемся на центральной площади, рассказал корреспондент URA.RU. «Во время проведения мероприятия на парковке возле площади произошло ДТП — велосипедистка врезалась в машину», — сообщил корреспондент. Как рассказали URA.RU источники, автомобиль оказался собственностью семьи одного из замгубернатора Курганской области. Женщина на велосипеде получила травмы. У автомобиля — небольшие кузовные повреждения. На площади присутствовали сотрудники ДПС, они оперативно оформили происшествие. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в отдел ГИБДД. В городском отделе пропаганды сообщили, что «на улице Гоголя, в районе дома 61, велосипедистка 1981 г. р., двигаясь по парковке и выезжая из-за припаркованных допустила наезд на двигавшийся автомобиль „Киа Рио“ под управлением водителя 1971 г. р.».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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