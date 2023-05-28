В Тюмени резко выросли цены на контактные линзы

В тюменских оптиках цены на линзы выросли в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени цены на контактные линзы выросли в два раза. Об этом сообщила читательница URA.RU, также информацию подтвердили в местной оптике.

«Перед новым годом упаковка двухнедельных контактных линз стоила примерно 1700 рублей. Сейчас они стоят 2500 рублей. В целом за год цена выросла примерно в два раза», — рассказала URA.RU тюменка Александра.

Информацию о росте цен на контактные линзы агентству подтвердили в салоне оптики «А-оптика». Корреспонденту URA.RU сообщили, что продукция подорожала примерно в 2—2,5 раза. «Цены на контактные линзы в оптиках в 2—2,5 и даже в три раза накручивают. Мы пока не планируем повышать цены, поставок линз больше не будет, поэтому то, что осталось, у нас еще можно купить по прежним ценам», — рассказали URA.RU в оптике.

Ранее URA.RU писало, что россияне рискуют столкнуться с дефицитом контактных линз из-за приостановки импорта продукции Johnson & Johnson. После этого тюменцы начали массово продавать линзы на платформе Avito.