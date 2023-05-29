Генерал ВСУ назвал города, которые Украина скоро потеряет

Генерал ВСУ в отставке Кривонос: Киев должен готовиться к обороне Славянска и Краматорска

29 мая 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Украиской армии надо готовиться к битвам за Славянск и Краматорск, заявил Сергей Кривонос Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может потерять Славянск и Краматорск во время продвижения армии России на этих направлениях. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, призвав Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовиться к наступлению российских сил. «Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению [со стороны России]», — заявил Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой». Он отметил, что Украина может потерять Славянск и Краматорск. Кривонос подчеркнул, что Россия обладает всеми ресурсами для продвижения за линию Бахмута (Артемовска). На фоне этого Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов, добавил генерал-майор ВСУ в отставке. Россия освободила Бахмут 20 мая, передает «Федеральное агентство новостей». Бои за город, которые шли с августа 2022 года, завершились. Бойцы ЧВК «Вагнер» играли решающую роль на этом направлении. После окончания бахмутской операции основатель военный компании Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» уйдет в полевые лагеря до 1 июня.

Украина может потерять Славянск и Краматорск во время продвижения армии России на этих направлениях. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, призвав Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовиться к наступлению российских сил. «Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению [со стороны России]», — заявил Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой». Он отметил, что Украина может потерять Славянск и Краматорск. Кривонос подчеркнул, что Россия обладает всеми ресурсами для продвижения за линию Бахмута (Артемовска). На фоне этого Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов, добавил генерал-майор ВСУ в отставке. Россия освободила Бахмут 20 мая, передает «Федеральное агентство новостей». Бои за город, которые шли с августа 2022 года, завершились. Бойцы ЧВК «Вагнер» играли решающую роль на этом направлении. После окончания бахмутской операции основатель военный компании Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» уйдет в полевые лагеря до 1 июня.