Генерал ВСУ назвал города, которые Украина скоро потеряет

Украина может потерять Славянск и Краматорск во время продвижения армии России на этих направлениях. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, призвав Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовиться к наступлению российских сил.
«Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению [со стороны России]», — заявил Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой». Он отметил, что Украина может потерять Славянск и Краматорск.
Кривонос подчеркнул, что Россия обладает всеми ресурсами для продвижения за линию Бахмута (Артемовска). На фоне этого Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов, добавил генерал-майор ВСУ в отставке.
Россия освободила Бахмут 20 мая, передает «Федеральное агентство новостей». Бои за город, которые шли с августа 2022 года, завершились. Бойцы ЧВК «Вагнер» играли решающую роль на этом направлении. После окончания бахмутской операции основатель военный компании Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» уйдет в полевые лагеря до 1 июня.
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