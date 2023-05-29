Тюменская ЕР избавляется от главы своей фракции в гордуме

ЕР «выдавила» из гордумы Тюмени главу своей фракции Дмитрия Осипова. Его одномандатный округ отдали председателю МГЕР Владимиру Сбитневу, а в списке выделили непроходное место. Об этом URA.RU сообщил источник из региональной политики.
«Сначала округ Осипова отдали протеже замгубернатора Павла Белявского Владимиру Сбитневу, но Осипов решил войти в список и заявился на предварительное голосование. Будучи уверенным в собственной победе, он начал договариваться о сохранении поста главы фракции. По итогу праймериз Осипов оказался на непроходном седьмом месте», — поделился собеседник агентства.
По данным агентства, Осипов возлагает надежды на то, что от мандата откажется герой России Рустам Сайфуллин, который на данный момент занимает пятую строчку в списке. Это последний шанс для Осипова войти в гордуму нового созыва.
Ранее Дмитрий Осипов вел торги за новый срок в городской думе. Выборы в Тюменскую городскую думу пройдут 10 сентября 2023 года. Из 36 депутатов 26 будут избраны по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам.
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