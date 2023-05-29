29 мая 2023

Тюменская ЕР избавляется от главы своей фракции в гордуме

Лидер фракции ЕР в тюменской гордуме Осипов занял непроходное место в списке
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по ЖКХ. Тюменская городская дума. Тюмень, осипов дмитрий
Лидер фракции ЕР в гордуме Тюмени Осипов рискует не пройти в новый созыв Фото:

ЕР «выдавила» из гордумы Тюмени главу своей фракции Дмитрия Осипова. Его одномандатный округ отдали председателю МГЕР Владимиру Сбитневу, а в списке выделили непроходное место. Об этом URA.RU сообщил источник из региональной политики.

«Сначала округ Осипова отдали протеже замгубернатора Павла Белявского Владимиру Сбитневу, но Осипов решил войти в список и заявился на предварительное голосование. Будучи уверенным в собственной победе, он начал договариваться о сохранении поста главы фракции. По итогу праймериз Осипов оказался на непроходном седьмом месте», — поделился собеседник агентства.

По данным агентства, Осипов возлагает надежды на то, что от мандата откажется герой России Рустам Сайфуллин, который на данный момент занимает пятую строчку в списке. Это последний шанс для Осипова войти в гордуму нового созыва.

Ранее Дмитрий Осипов вел торги за новый срок в городской думе. Выборы в Тюменскую городскую думу пройдут 10 сентября 2023 года. Из 36 депутатов 26 будут избраны по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам.

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ЕР «выдавила» из гордумы Тюмени главу своей фракции Дмитрия Осипова. Его одномандатный округ отдали председателю МГЕР Владимиру Сбитневу, а в списке выделили непроходное место. Об этом URA.RU сообщил источник из региональной политики. «Сначала округ Осипова отдали протеже замгубернатора Павла Белявского Владимиру Сбитневу, но Осипов решил войти в список и заявился на предварительное голосование. Будучи уверенным в собственной победе, он начал договариваться о сохранении поста главы фракции. По итогу праймериз Осипов оказался на непроходном седьмом месте», — поделился собеседник агентства. По данным агентства, Осипов возлагает надежды на то, что от мандата откажется герой России Рустам Сайфуллин, который на данный момент занимает пятую строчку в списке. Это последний шанс для Осипова войти в гордуму нового созыва. Ранее Дмитрий Осипов вел торги за новый срок в городской думе. Выборы в Тюменскую городскую думу пройдут 10 сентября 2023 года. Из 36 депутатов 26 будут избраны по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам.
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