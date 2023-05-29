В Тюмени из Туры достали труп. Фото

30 мая 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Поиски девушки продолжаются Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени спасатели достали из реки Тура труп молодого человека. Об этом сообщили в telegram-канале Тюменской областной службы экстренного реагирования. «На данный момент водолазные работы продолжаются. Водолазы извлекли из реки Тура тело молодого человека. Поиски девушки продолжаются. Видимость в воде — 0. Водолазы работают на ощупь», — сообщает ТОСЭР. Ранее в telegram-канале «Tyumentimes» очевидцы сообщили о том, что в Туру с моста Челюскинцев спрыгнули девушка и мужчина. По словам местных жителей, происшествие произошло утром 30 мая. Поиски молодых людей начались утром 30 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU Спасатели извлекли тело молодого человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени спасатели достали из реки Тура труп молодого человека. Об этом сообщили в telegram-канале Тюменской областной службы экстренного реагирования. «На данный момент водолазные работы продолжаются. Водолазы извлекли из реки Тура тело молодого человека. Поиски девушки продолжаются. Видимость в воде — 0. Водолазы работают на ощупь», — сообщает ТОСЭР. Ранее в telegram-канале «Tyumentimes» очевидцы сообщили о том, что в Туру с моста Челюскинцев спрыгнули девушка и мужчина. По словам местных жителей, происшествие произошло утром 30 мая.