Поиски девушки продолжаются
В Тюмени спасатели достали из реки Тура труп молодого человека. Об этом сообщили в telegram-канале Тюменской областной службы экстренного реагирования.
«На данный момент водолазные работы продолжаются. Водолазы извлекли из реки Тура тело молодого человека. Поиски девушки продолжаются. Видимость в воде — 0. Водолазы работают на ощупь», — сообщает ТОСЭР.
Ранее в telegram-канале «Tyumentimes» очевидцы сообщили о том, что в Туру с моста Челюскинцев спрыгнули девушка и мужчина. По словам местных жителей, происшествие произошло утром 30 мая.
Поиски молодых людей начались утром 30 мая
Спасатели извлекли тело молодого человека
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