29 мая 2023

В Тюмени из Туры достали труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски утонувших. Тюмень
Поиски девушки продолжаются Фото:

В Тюмени спасатели достали из реки Тура труп молодого человека. Об этом сообщили в telegram-канале Тюменской областной службы экстренного реагирования.

«На данный момент водолазные работы продолжаются. Водолазы извлекли из реки Тура тело молодого человека. Поиски девушки продолжаются. Видимость в воде — 0. Водолазы работают на ощупь», — сообщает ТОСЭР.

Ранее в telegram-канале «Tyumentimes» очевидцы сообщили о том, что в Туру с моста Челюскинцев спрыгнули девушка и мужчина. По словам местных жителей, происшествие произошло утром 30 мая.

Поиски утонувших. Тюмень
Поиски молодых людей начались утром 30 мая
Фото:
Поиски утонувших. Тюмень
Спасатели извлекли тело молодого человека
Фото:

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В Тюмени спасатели достали из реки Тура труп молодого человека. Об этом сообщили в telegram-канале Тюменской областной службы экстренного реагирования. «На данный момент водолазные работы продолжаются. Водолазы извлекли из реки Тура тело молодого человека. Поиски девушки продолжаются. Видимость в воде — 0. Водолазы работают на ощупь», — сообщает ТОСЭР. Ранее в telegram-канале «Tyumentimes» очевидцы сообщили о том, что в Туру с моста Челюскинцев спрыгнули девушка и мужчина. По словам местных жителей, происшествие произошло утром 30 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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