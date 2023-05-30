Путин впервые прокомментировал атаку беспилотников на Москву: главные заявления

Система ПВО в Москве сработала штатно, об этом заявил Владимир Путин
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
Во время атаки беспилотников по Москве система ПВО в городе сработала штатно. URA.RU приводит главные заявление президента России Владимира Путина на выставке «Развитие креативной экономики в России» в креативном пространстве «Центр Зотов».
- Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно во время налета БПЛА. Однако есть над чем работать.
- Украина использует удары беспилотниками для запугивания граждан России.
- Киев провоцирует Россию на ответные действия. Украина пытается запугать российских граждан, это является признаком террористической деятельности.
- РФ ответила на удары беспилотников по Москве. Армия России наносит удары по штабу военной разведки Вооруженных сил Украины.
- Россия была вынуждена ответить на развязанную властями Украины войну в Донбассе
- НАТО обманула Россию, пообещав не расширяться на восток.
- После распада СССР Украину стали контролировать люди, которые стали реализовывать проект анти-Россия.
- Конкуренция между Россией и Украиной после распада СССР была неизбежна. Несмотря на это, предполагалось, что она пойдет цивилизованным образом.
Ранее Москва была атакована беспилотниками. По словам министра обороны Сергея Шойгу, цель атаки заключалась в ударах по гражданским объектам.
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