Путин впервые прокомментировал атаку беспилотников на Москву: главные заявления

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Атака дронов, ул. Профсоюзная, 98, стр.6. Москва, эвакуация, перекрытие, полиция, оцепление
Система ПВО в Москве сработала штатно, об этом заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Во время атаки беспилотников по Москве система ПВО в городе сработала штатно. URA.RU приводит главные заявление президента России Владимира Путина на выставке «Развитие креативной экономики в России» в креативном пространстве «Центр Зотов».

  • Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно во время налета БПЛА. Однако есть над чем работать.
  • Украина использует удары беспилотниками для запугивания граждан России.
  • Киев провоцирует Россию на ответные действия. Украина пытается запугать российских граждан, это является признаком террористической деятельности.
  • РФ ответила на удары беспилотников по Москве. Армия России наносит удары по штабу военной разведки Вооруженных сил Украины.
  • Россия была вынуждена ответить на развязанную властями Украины войну в Донбассе
  • НАТО обманула Россию, пообещав не расширяться на восток.
  • После распада СССР Украину стали контролировать люди, которые стали реализовывать проект анти-Россия.
  • Конкуренция между Россией и Украиной после распада СССР была неизбежна. Несмотря на это, предполагалось, что она пойдет цивилизованным образом.

Ранее Москва была атакована беспилотниками. По словам министра обороны Сергея Шойгу, цель атаки заключалась в ударах по гражданским объектам.

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Во время атаки беспилотников по Москве система ПВО в городе сработала штатно. URA.RU приводит главные заявление президента России Владимира Путина на выставке «Развитие креативной экономики в России» в креативном пространстве «Центр Зотов». Ранее Москва была атакована беспилотниками. По словам министра обороны Сергея Шойгу, цель атаки заключалась в ударах по гражданским объектам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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