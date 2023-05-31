В Белом доме заявили, что ВСУ начнут наступление летом: главное к 31 мая

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ готовят наступление летом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Киев может начать наступление летом 2023 года. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку Украины на случай провала наступления ВСУ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 31 мая.
- Представитель Белого дома Кирби сказал, что Украина готовится начать наступление летом. Кроме того, он заявил, что Вашингтон намерен передать Киеву военную технику в течение ближайших месяцев. При этом Макрон заявил, что Западу нужно пересмотреть поддержку Киева на случай, если ВСУ провалят свою операцию, а конфликт с Россией затянется.
- Снайпер группировки Вооруженных сил (ВС) России «Юг» заявил о странном поведении бойцов ВСУ. По его словам, на поле боя нередко встречаются украинские военнослужащие, у которых отсутствует инстинкт самосохранения. Он предположил, что причиной тому могут быть наркотические средства.
- Экипаж танка Т-72 спас от обстрела отделение пехоты в ДНР, сказал командир танка с позывным «Абдула» корреспонденту URA.RU. По его словам, танкисты подъехали к раненным пехотинцам, прикрыв их танковым корпусам. А после того, как враг был устранен, бойцов отвезли на базу.
- Российская армия уничтожила последний боевой корабль украинского флота «Юрий Олефиренко». По данным Минобороны России, удар был нанесен по месту стоянки военных кораблей, передает Пятый канал.
- Военный корреспондент URA.RU, совместно с движением «Народный фронт» доставил гумпомощь российским танкистам в Донецк. Он отвез им дизель-генераторы и несколько мощных квадрокоптеров, в которых так нуждались бойцы.
- Командующий гвардией австрийских вооруженных сил полковник Маркус Райснер заявил, что украинской армии не хватает современных западных истребителей для успешного наступления. По словам военного, ВСУ уже опоздали для того, чтобы провести операцию летом.
- В Белгородской области, из Шебекинского и Грайворонского округов начали вывозить детей из-за обстрелов ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, первые 300 человек будут временно перемещены в Воронеж.
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