Представитель Белого дома Кирби: ВСУ начнут контрнаступление летом

31 мая 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

ВСУ могут перейти в наступление уже летом 2023 года, заявил Джон Кирби Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может перейти в контрнаступление летом 2023 года. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом», — заявил Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что США намерены продолжить передачу Украине военной техники в течение ближайших месяцев. Кирби также отметил, что военные из США постоянно находятся в контакте с украинскими коллегами. Однако точную дату контрнаступления он не стал называть. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил URA.RU, что контрнаступление ВСУ идет уже две недели. По его словам, украинские военные прощупывают слабые места в российской обороне. Военкор Андрей Коц отметил, что Киев может нанести удары по бахмутскому (артемовскому) и запорожскому направлениях, передает телеканал 360.

Украина может перейти в контрнаступление летом 2023 года. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом», — заявил Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что США намерены продолжить передачу Украине военной техники в течение ближайших месяцев. Кирби также отметил, что военные из США постоянно находятся в контакте с украинскими коллегами. Однако точную дату контрнаступления он не стал называть. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил URA.RU, что контрнаступление ВСУ идет уже две недели. По его словам, украинские военные прощупывают слабые места в российской обороне. Военкор Андрей Коц отметил, что Киев может нанести удары по бахмутскому (артемовскому) и запорожскому направлениях, передает телеканал 360.