Украинской армии не хватает западных истребителей, что является главной слабостью ВСУ в грядущем наступлении. Об этом написали в немецкой газете Die Welt.
«Из-за отсутствия военно-воздушных сил Украина имеет значительный дефицит в наступлении», — заявил изданию командующий гвардией австрийских вооруженных сил полковник Маркус Райснер. В материале также указали, что для операции летом украинские войска уже опоздали.
Ранее стало известно о готовящемся Киевом масштабном наступлении. Однако позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что Киеву не хватает оружия для успешной операции, передает «Национальная служба новостей». Также военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что украинская сторона не хочет идти к наступлению, однако Запад может принудить ее к этому, пишет «Федеральное агентство новостей».
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