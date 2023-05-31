На Западе назвали самое слабое место ВСУ в планирующемся контрнаступлении

Welt: Украине для контрнаступления не хватает современных истребителей
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Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танк, ВСУ
ВСУ вряд ли смогут осуществить наступление летом из-за нехватки техники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинской армии не хватает западных истребителей, что является главной слабостью ВСУ в грядущем наступлении. Об этом написали в немецкой газете Die Welt.

«Из-за отсутствия военно-воздушных сил Украина имеет значительный дефицит в наступлении», — заявил изданию командующий гвардией австрийских вооруженных сил полковник Маркус Райснер. В материале также указали, что для операции летом украинские войска уже опоздали.

Ранее стало известно о готовящемся Киевом масштабном наступлении. Однако позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что Киеву не хватает оружия для успешной операции, передает «Национальная служба новостей». Также военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что украинская сторона не хочет идти к наступлению, однако Запад может принудить ее к этому, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Украинской армии не хватает западных истребителей, что является главной слабостью ВСУ в грядущем наступлении. Об этом написали в немецкой газете Die Welt. «Из-за отсутствия военно-воздушных сил Украина имеет значительный дефицит в наступлении», — заявил изданию командующий гвардией австрийских вооруженных сил полковник Маркус Райснер. В материале также указали, что для операции летом украинские войска уже опоздали. Ранее стало известно о готовящемся Киевом масштабном наступлении. Однако позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что Киеву не хватает оружия для успешной операции, передает «Национальная служба новостей». Также военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что украинская сторона не хочет идти к наступлению, однако Запад может принудить ее к этому, пишет «Федеральное агентство новостей».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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