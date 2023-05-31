МО: Россия уничтожила последний боевой корабль ВМС Украины

Уничтожен последний боевой корабль Украины, сообщили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«29 мая в результате удара по месту стоянки военных кораблей в Одессе уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины „Юрий Олефиренко“», — сказали в ведомстве во время брифинга.
«Юрий Олефиренко» — советский и украинский средний десантный корабль. О том, что боевое судно затонуло после удара, днем 31 мая сообщал репортер ВГТРК Андрей Руденко со ссылкой на украинский источник.
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