МО: Россия уничтожила последний боевой корабль ВМС Украины

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Уничтожен последний боевой корабль Украины, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«29 мая в результате удара по месту стоянки военных кораблей в Одессе уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины „Юрий Олефиренко“», — сказали в ведомстве во время брифинга.

«Юрий Олефиренко» — советский и украинский средний десантный корабль. О том, что боевое судно затонуло после удара, днем 31 мая сообщал репортер ВГТРК Андрей Руденко со ссылкой на украинский источник.

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Российские войска уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «29 мая в результате удара по месту стоянки военных кораблей в Одессе уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины „Юрий Олефиренко“», — сказали в ведомстве во время брифинга. «Юрий Олефиренко» — советский и украинский средний десантный корабль. О том, что боевое судно затонуло после удара, днем 31 мая сообщал репортер ВГТРК Андрей Руденко со ссылкой на украинский источник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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