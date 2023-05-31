Суд продлил арест экс-директору Соликамского магниевого завода

01 июня 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

По решению суда Артур Уртаев останется под стражей до 25 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае продлили арест бывшему директору ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Артуру Уртаеву. Суд в Соликамске оставил экс-руководителя стратегического предприятия под стражей до конца октября 2023 года. «Суд решил вопрос о продлении срока содержания под стражей до 25 октября. Также была назначена дата предварительных слушаний по делу. Они состоятся 9 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе Соликамского городского суда. Артур Уртаев обвиняется в ряде преступлений. По версии следствия, экс-директор СМЗ растратил 1,5 млн и 250 млн рублей. Также Уртаеву вменяют покушение на растрату в размере 2,5 млрд рублей. Подсудимый свою вину не признает. По мнению бывшего руководителя завода, денежные переводы относились к гражданско-правовым сделкам и не имели отношения к криминалу. Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» производит редкоземельные металлы и является одним из стратегических российских предприятий. В октябре 2022 года завод перешел под контроль государства в лице Росимущества. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом». После этого были возбуждены уголовные дела в отношении директора завода Артура Уртаева, а также одного из ключевых акционеров предприятия Игоря Пестрикова. Он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае продлили арест бывшему директору ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Артуру Уртаеву. Суд в Соликамске оставил экс-руководителя стратегического предприятия под стражей до конца октября 2023 года. «Суд решил вопрос о продлении срока содержания под стражей до 25 октября. Также была назначена дата предварительных слушаний по делу. Они состоятся 9 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе Соликамского городского суда. Артур Уртаев обвиняется в ряде преступлений. По версии следствия, экс-директор СМЗ растратил 1,5 млн и 250 млн рублей. Также Уртаеву вменяют покушение на растрату в размере 2,5 млрд рублей. Подсудимый свою вину не признает. По мнению бывшего руководителя завода, денежные переводы относились к гражданско-правовым сделкам и не имели отношения к криминалу. Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» производит редкоземельные металлы и является одним из стратегических российских предприятий. В октябре 2022 года завод перешел под контроль государства в лице Росимущества. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом». После этого были возбуждены уголовные дела в отношении директора завода Артура Уртаева, а также одного из ключевых акционеров предприятия Игоря Пестрикова. Он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.