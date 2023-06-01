Екатеринбург покинули звезды сериалов «Чики» и «Метод»

В Екатеринбурге завершились съемки фильма «Исчезнувший велосипедист»

01 июня 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Фильм выйдет в прокат осенью Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге завершились съемки фильма «Исчезнувший велосипедист», в котором главные роли исполнили Антон Лапенко («Внутри Лапенко», «Чики») и Тимофей Трибунцев («Доктор Лиза», «Метод», «Остров»). За все время съемок на площадке вместе со звездами работали выпускники «Школы кино». Об этом сообщает Свердловская киностудия в своих социальных сетях. «Съемки „Исчезнувшего велосипедиста“ закончены. Мы подсчитали: 18 студентов и выпускников „Школы кино“ поработали на проекте. И многих ребят рекомендовал наш продакшн. Карьерный лифт в действии: лучшие выпускники уже сейчас работают в киноиндустрии», — рассказали в киностудии. Съемки «Исчезнувшего велосипедиста» стартовали в Свердловской области в начале мая. В качестве локации киногруппа задействовала Музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме, парк Маяковского в Екатеринбурге и перекрыла дорогу под Арамилем. В фильме, кроме Лапенко И Трибунцева, снялись солист группы «Курара» Олег Ягодин и драматург Николай Коляда, которому, по его словам, выделили пять секунд экранного времени. Также URA.RU рассказывало, над какими фильмами трудятся представители кино сейчас. Фото: соцсети Свердловской киностудии

В Екатеринбурге завершились съемки фильма «Исчезнувший велосипедист», в котором главные роли исполнили Антон Лапенко («Внутри Лапенко», «Чики») и Тимофей Трибунцев («Доктор Лиза», «Метод», «Остров»). За все время съемок на площадке вместе со звездами работали выпускники «Школы кино». Об этом сообщает Свердловская киностудия в своих социальных сетях. «Съемки „Исчезнувшего велосипедиста“ закончены. Мы подсчитали: 18 студентов и выпускников „Школы кино“ поработали на проекте. И многих ребят рекомендовал наш продакшн. Карьерный лифт в действии: лучшие выпускники уже сейчас работают в киноиндустрии», — рассказали в киностудии. Съемки «Исчезнувшего велосипедиста» стартовали в Свердловской области в начале мая. В качестве локации киногруппа задействовала Музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме, парк Маяковского в Екатеринбурге и перекрыла дорогу под Арамилем. В фильме, кроме Лапенко И Трибунцева, снялись солист группы «Курара» Олег Ягодин и драматург Николай Коляда, которому, по его словам, выделили пять секунд экранного времени. Также URA.RU рассказывало, над какими фильмами трудятся представители кино сейчас.