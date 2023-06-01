Власти ЯНАО поддержат непарламентские партии. Инсайд

Непарламентские партии будут набирать сторонников в ЯНАО при поддержке правительства

02 июня 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

В регионе пройдут мероприятия «Партии роста», Новых людей» и прочих непарламентских партий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перед выборами губернатора ЯНАО власти создают в регионе видимость многопартийности. В ближайшее время на Ямале начнется формирование региональных отделений непарламентских партий, большинство из которых сейчас существуют только на бумаге, сообщил источник URA.RU. «В ЯНАО намечается серия мероприятий непарламентских партий», — сообщил инсайдер. Процесс носит фиктивный характер — реготделения будут доукомплектовываться не настоящими идейными «партийцами», а номиналами из числа знакомых замгубернатора по внутренней политике Сергея Климентьева. По информации источника, целью является создание иллюзии разнообразия политической жизни в регионе и представление в выгодном свете работу партии власти — на фоне не слишком активных оппонентов. Ямальский внутриполитический блок считает, что это положительно отразится на рейтингах Артюхова перед осенними выборами. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Перед выборами губернатора ЯНАО власти создают в регионе видимость многопартийности. В ближайшее время на Ямале начнется формирование региональных отделений непарламентских партий, большинство из которых сейчас существуют только на бумаге, сообщил источник URA.RU. «В ЯНАО намечается серия мероприятий непарламентских партий», — сообщил инсайдер. Процесс носит фиктивный характер — реготделения будут доукомплектовываться не настоящими идейными «партийцами», а номиналами из числа знакомых замгубернатора по внутренней политике Сергея Климентьева. По информации источника, целью является создание иллюзии разнообразия политической жизни в регионе и представление в выгодном свете работу партии власти — на фоне не слишком активных оппонентов. Ямальский внутриполитический блок считает, что это положительно отразится на рейтингах Артюхова перед осенними выборами. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.