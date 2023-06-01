Перед выборами губернатора ЯНАО власти создают в регионе видимость многопартийности. В ближайшее время на Ямале начнется формирование региональных отделений непарламентских партий, большинство из которых сейчас существуют только на бумаге, сообщил источник URA.RU.
«В ЯНАО намечается серия мероприятий непарламентских партий», — сообщил инсайдер. Процесс носит фиктивный характер — реготделения будут доукомплектовываться не настоящими идейными «партийцами», а номиналами из числа знакомых замгубернатора по внутренней политике Сергея Климентьева.
По информации источника, целью является создание иллюзии разнообразия политической жизни в регионе и представление в выгодном свете работу партии власти — на фоне не слишком активных оппонентов. Ямальский внутриполитический блок считает, что это положительно отразится на рейтингах Артюхова перед осенними выборами.
В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
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