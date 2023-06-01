01 июня 2023
31 мая 2023

Власти ЯНАО поддержат непарламентские партии. Инсайд

Непарламентские партии будут набирать сторонников в ЯНАО при поддержке правительства
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, чиновник, портфель, должность
В регионе пройдут мероприятия «Партии роста», Новых людей» и прочих непарламентских партий Фото:

Перед выборами губернатора ЯНАО власти создают в регионе видимость многопартийности. В ближайшее время на Ямале начнется формирование региональных отделений непарламентских партий, большинство из которых сейчас существуют только на бумаге, сообщил источник URA.RU.

«В ЯНАО намечается серия мероприятий непарламентских партий», — сообщил инсайдер. Процесс носит фиктивный характер — реготделения будут доукомплектовываться не настоящими идейными «партийцами», а номиналами из числа знакомых замгубернатора по внутренней политике Сергея Климентьева.

По информации источника, целью является создание иллюзии разнообразия политической жизни в регионе и представление в выгодном свете работу партии власти — на фоне не слишком активных оппонентов. Ямальский внутриполитический блок считает, что это положительно отразится на рейтингах Артюхова перед осенними выборами.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

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Перед выборами губернатора ЯНАО власти создают в регионе видимость многопартийности. В ближайшее время на Ямале начнется формирование региональных отделений непарламентских партий, большинство из которых сейчас существуют только на бумаге, сообщил источник URA.RU. «В ЯНАО намечается серия мероприятий непарламентских партий», — сообщил инсайдер. Процесс носит фиктивный характер — реготделения будут доукомплектовываться не настоящими идейными «партийцами», а номиналами из числа знакомых замгубернатора по внутренней политике Сергея Климентьева. По информации источника, целью является создание иллюзии разнообразия политической жизни в регионе и представление в выгодном свете работу партии власти — на фоне не слишком активных оппонентов. Ямальский внутриполитический блок считает, что это положительно отразится на рейтингах Артюхова перед осенними выборами. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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