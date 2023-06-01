Автор хита про «вагнеров» назвал Екатеринбург «столицей русофобии»

Донбасский рэпер Аким Апачев назвал Екатеринбург «столицей русофобии»

02 июня 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

У Екатеринбурга появился новый «статус», помимо «города бесов» и «мерзотной либероты» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Донбасский музыкант и военный корреспондент Аким Апачев, автор хита «Лето и арбалеты» про ЧВК «Вагнер», заявил, что Екатеринбург — это столица русофобии. Так он прокомментировал новость о том, что в честь 300-летия города на улицах появятся баннеры с лицами 25 известных свердловчан, а среди них нет бойцов СВО и ветеранов. «Екатеринбург остается столицей русофобии. Не знаю, куда смотрят власти города и за кого они вообще. Пока понятно, что героев СВО местная администрация героями не считает. Вопрос к властям Екб: а вы точно живете с нами в одной стране?» — возмутился рэпер в своих соцсетях. Ранее стало известно, что в преддверии 300-летия Екатеринбурга по всему городу будут размещены 480 баннеров с 25 самыми известными свердловчанами. Среди них — победитель «Дакара» Сергей Карякин, певец Niletto, фронтмены группы «Чайф», режиссер Алексей Федорченко, звезды «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, мэр Алексей Орлов, Герой России Дамир Юсупов, космонавт Сергей Прокопьев и певица Клава Кока. В администрации претензии Апачева не считают уместными. Обсуждая его пост, чиновники напоминают, что в прошлом году вели непростые переговоры о размещении гигантских муралов с героями СВО, мэр Орлов лично курирует проект помощи российским военным и их семьям, а его зам по идеологии Сергей Плахотин перед назначением в мэрию выпустил огромную книгу о подвигах Свердловска в годы Великой Отечественной войны. «Организаторы [пиар-кампании] не захотели смешивать праздник и боевые действия», — объяснил логику источник в оргкомитете юбилея. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Донбасский музыкант и военный корреспондент Аким Апачев, автор хита «Лето и арбалеты» про ЧВК «Вагнер», заявил, что Екатеринбург — это столица русофобии. Так он прокомментировал новость о том, что в честь 300-летия города на улицах появятся баннеры с лицами 25 известных свердловчан, а среди них нет бойцов СВО и ветеранов. «Екатеринбург остается столицей русофобии. Не знаю, куда смотрят власти города и за кого они вообще. Пока понятно, что героев СВО местная администрация героями не считает. Вопрос к властям Екб: а вы точно живете с нами в одной стране?» — возмутился рэпер в своих соцсетях. Ранее стало известно, что в преддверии 300-летия Екатеринбурга по всему городу будут размещены 480 баннеров с 25 самыми известными свердловчанами. Среди них — победитель «Дакара» Сергей Карякин, певец Niletto, фронтмены группы «Чайф», режиссер Алексей Федорченко, звезды «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, мэр Алексей Орлов, Герой России Дамир Юсупов, космонавт Сергей Прокопьев и певица Клава Кока. В администрации претензии Апачева не считают уместными. Обсуждая его пост, чиновники напоминают, что в прошлом году вели непростые переговоры о размещении гигантских муралов с героями СВО, мэр Орлов лично курирует проект помощи российским военным и их семьям, а его зам по идеологии Сергей Плахотин перед назначением в мэрию выпустил огромную книгу о подвигах Свердловска в годы Великой Отечественной войны. «Организаторы [пиар-кампании] не захотели смешивать праздник и боевые действия», — объяснил логику источник в оргкомитете юбилея.