ВСУ начали наступление в Запорожье, диверсанты зашли в Новую Таволжанку: главное к вечеру 4 июня

ВСУ атаковали Запорожскую область (архивное фото)
новость из сюжетаУкраинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую область танковой бригадой. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о боях с диверсантами в селе Новая Таволжанка. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 июня.
- На запорожском направлении зафиксирована атака ВСУ. По сообщениям telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в наступлении участвуют танки и пехота.
- Гладков рассказал, что ВС РФ ведут бои с диверсантами в Новой Таволжанке. Губернатор понадеялся, что все члены ДРГ будут уничтожены.
- Минобороны РФ сообщило, что диверсанты отошли из Белгородской области. По ним был нанесен артиллерийский удар.
- Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил попытку штурма ВСУ в регионе. Он сообщил, что боевые действия развернулись в нескольких населенных пунктах.
- Гладков отказался от встречи с боевиками «Русского добровольческого корпуса» для обмена пленными. Он объяснил, что при боях в регионе ни о какой встрече с РДК речи быть не может.
- Военкор Александр Коц сообщил о попытке ВСУ прорваться в Запорожской области, на Белгородском и Донецком направлениях. Он уточнил, что противник стягивает технику к границе с Белгородской областью.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что начальники отделов МВД РФ проводят оперативные мероприятия против украинских ДРГ. Он назвал операцию «сезон охоты».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!