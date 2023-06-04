ВСУ начали наступление в Запорожье, диверсанты зашли в Новую Таволжанку: главное к вечеру 4 июня

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ВСУ атаковали Запорожскую область (архивное фото) Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую область танковой бригадой. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о боях с диверсантами в селе Новая Таволжанка. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 июня.

  • На запорожском направлении зафиксирована атака ВСУ. По сообщениям telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в наступлении участвуют танки и пехота.
  • Гладков рассказал, что ВС РФ ведут бои с диверсантами в Новой Таволжанке. Губернатор понадеялся, что все члены ДРГ будут уничтожены.
  • Минобороны РФ сообщило, что диверсанты отошли из Белгородской области. По ним был нанесен артиллерийский удар.
  • Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил попытку штурма ВСУ в регионе. Он сообщил, что боевые действия развернулись в нескольких населенных пунктах.
  • Гладков отказался от встречи с боевиками «Русского добровольческого корпуса» для обмена пленными. Он объяснил, что при боях в регионе ни о какой встрече с РДК речи быть не может.
  • Военкор Александр Коц сообщил о попытке ВСУ прорваться в Запорожской области, на Белгородском и Донецком направлениях. Он уточнил, что противник стягивает технику к границе с Белгородской областью.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что начальники отделов МВД РФ проводят оперативные мероприятия против украинских ДРГ. Он назвал операцию «сезон охоты».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую область танковой бригадой. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о боях с диверсантами в селе Новая Таволжанка. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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