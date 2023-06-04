В Тюмени выступит популярный российский рэпер Нигатив 05 июня 2023 в 07:33 Размер текста - 17 + Выступление состоится в ресторане «Максимильянс» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени выступит экс-участник группы «Триада» Нигатив (настоящее имя — Владимир Афанасьев). Концерт пройдет в ресторане «Максимильянс» 14 сентября, сообщается в сервисе «Яндекс». «Нигатив выступит 14 сентября в 21:00. Концерт состоится в ресторане „Максимильянс“. Стоимость билетов варьируется от 1500 до 2200 рублей», — следует из опубликованной информации на сайте «Яндекс. Афиша». Репер в своих треках поднимает остросоциальные темы, также в его репертуаре присутствуют и лирические композиции. Клипы Нигатива набирают миллионы просмотров, а клип «Медленно» вошел в «20 лучших русских клипов 2015 года». В Тюмени выступит экс-участник группы «Триада» Нигатив (настоящее имя — Владимир Афанасьев). Концерт пройдет в ресторане «Максимильянс» 14 сентября, сообщается в сервисе «Яндекс». «Нигатив выступит 14 сентября в 21:00. Концерт состоится в ресторане „Максимильянс“. Стоимость билетов варьируется от 1500 до 2200 рублей», — следует из опубликованной информации на сайте «Яндекс. Афиша». Репер в своих треках поднимает остросоциальные темы, также в его репертуаре присутствуют и лирические композиции. Клипы Нигатива набирают миллионы просмотров, а клип «Медленно» вошел в «20 лучших русских клипов 2015 года». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям