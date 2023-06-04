В Тюмени выступит популярный российский рэпер Нигатив

Выступление состоится в ресторане «Максимильянс»
В Тюмени выступит экс-участник группы «Триада» Нигатив (настоящее имя — Владимир Афанасьев). Концерт пройдет в ресторане «Максимильянс» 14 сентября, сообщается в сервисе «Яндекс».
«Нигатив выступит 14 сентября в 21:00. Концерт состоится в ресторане „Максимильянс“. Стоимость билетов варьируется от 1500 до 2200 рублей», — следует из опубликованной информации на сайте «Яндекс. Афиша».
Репер в своих треках поднимает остросоциальные темы, также в его репертуаре присутствуют и лирические композиции. Клипы Нигатива набирают миллионы просмотров, а клип «Медленно» вошел в «20 лучших русских клипов 2015 года».
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