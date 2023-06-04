04 июня 2023
03 июня 2023
02 июня 2023

В Тюмени выступит популярный российский рэпер Нигатив

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт рэпера Гнойного в Доме Печати. Екатеринбург, концерт, дом печати, представление
Выступление состоится в ресторане «Максимильянс» Фото:

В Тюмени выступит экс-участник группы «Триада» Нигатив (настоящее имя — Владимир Афанасьев). Концерт пройдет в ресторане «Максимильянс» 14 сентября, сообщается в сервисе «Яндекс».

«Нигатив выступит 14 сентября в 21:00. Концерт состоится в ресторане „Максимильянс“. Стоимость билетов варьируется от 1500 до 2200 рублей», — следует из опубликованной информации на сайте «Яндекс. Афиша».

Репер в своих треках поднимает остросоциальные темы, также в его репертуаре присутствуют и лирические композиции. Клипы Нигатива набирают миллионы просмотров, а клип «Медленно» вошел в «20 лучших русских клипов 2015 года».

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени выступит экс-участник группы «Триада» Нигатив (настоящее имя — Владимир Афанасьев). Концерт пройдет в ресторане «Максимильянс» 14 сентября, сообщается в сервисе «Яндекс». «Нигатив выступит 14 сентября в 21:00. Концерт состоится в ресторане „Максимильянс“. Стоимость билетов варьируется от 1500 до 2200 рублей», — следует из опубликованной информации на сайте «Яндекс. Афиша». Репер в своих треках поднимает остросоциальные темы, также в его репертуаре присутствуют и лирические композиции. Клипы Нигатива набирают миллионы просмотров, а клип «Медленно» вошел в «20 лучших русских клипов 2015 года».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...