Представитель короля Бахрейна сравнил политику России с лирикой Пушкина на ПМЭФ

Представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности шейх Насер бен Хамад Аль Халиф на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня сравнил внутреннюю политику России с лирикой Александра Пушкина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
Выступая на форуме, шейх Аль Халиф отметил, что как поэт особенно ценит строки Пушкина о влиянии поэзии на людей, и провел параллель с политикой России. «Я поэт, люблю поэзию, хотел бы упомянуть сейчас слова великого русского поэта Александра Пушкина в его известном стихотворении „Памятник“. В этом стихотворении говорится: „И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал“. Так вот, эта мудрая политика, подобная словам Пушкина, это ваша политика по отношению к народу», — заявил представитель Бахрейна.
Шейх подчеркнул, что подобный подход к управлению страной нельзя оценивать только через призму статистических данных и цифровых показателей. Он также обратил внимание на то, что стратегическое партнерство между Бахрейном и Россией является одной из ключевых основ для развития бизнес-климата королевства. Манама, по его словам, продолжает придерживаться курса на привлечение иностранных инвестиций, делая акцент на инновациях и креативности как важнейших драйверах экономического роста.
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