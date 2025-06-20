20 июня 2025

Представитель короля Бахрейна сравнил политику России с лирикой Пушкина на ПМЭФ

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Шейх рассказал, что и сам занимается поэзией
Шейх рассказал, что и сам занимается поэзией Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности шейх Насер бен Хамад Аль Халиф на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня сравнил внутреннюю политику России с лирикой Александра Пушкина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Выступая на форуме, шейх Аль Халиф отметил, что как поэт особенно ценит строки Пушкина о влиянии поэзии на людей, и провел параллель с политикой России. «Я поэт, люблю поэзию, хотел бы упомянуть сейчас слова великого русского поэта Александра Пушкина в его известном стихотворении „Памятник“. В этом стихотворении говорится: „И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал“. Так вот, эта мудрая политика, подобная словам Пушкина, это ваша политика по отношению к народу», — заявил представитель Бахрейна.

Шейх подчеркнул, что подобный подход к управлению страной нельзя оценивать только через призму статистических данных и цифровых показателей. Он также обратил внимание на то, что стратегическое партнерство между Бахрейном и Россией является одной из ключевых основ для развития бизнес-климата королевства. Манама, по его словам, продолжает придерживаться курса на привлечение иностранных инвестиций, делая акцент на инновациях и креативности как важнейших драйверах экономического роста.

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Представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности шейх Насер бен Хамад Аль Халиф на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня сравнил внутреннюю политику России с лирикой Александра Пушкина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Выступая на форуме, шейх Аль Халиф отметил, что как поэт особенно ценит строки Пушкина о влиянии поэзии на людей, и провел параллель с политикой России. «Я поэт, люблю поэзию, хотел бы упомянуть сейчас слова великого русского поэта Александра Пушкина в его известном стихотворении „Памятник“. В этом стихотворении говорится: „И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал“. Так вот, эта мудрая политика, подобная словам Пушкина, это ваша политика по отношению к народу», — заявил представитель Бахрейна. Шейх подчеркнул, что подобный подход к управлению страной нельзя оценивать только через призму статистических данных и цифровых показателей. Он также обратил внимание на то, что стратегическое партнерство между Бахрейном и Россией является одной из ключевых основ для развития бизнес-климата королевства. Манама, по его словам, продолжает придерживаться курса на привлечение иностранных инвестиций, делая акцент на инновациях и креативности как важнейших драйверах экономического роста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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