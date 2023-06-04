04 июня 2023

В тюменских садоводческих товариществах назревает скандал из-за воды

Тюменские дачники борются с председателями СНТ за возможность подключить центральное водоснабжение
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Водоснабжение. Москва, счетчик воды, водоснабжение, коммуналка, водопровод, запорный кран
Садоводы с начала весны не могут решить вопрос подключения центрального водоснабжения Фото:

В нескольких садоводческих товариществах Тюмени назревает скандал из-за высокой стоимости подключения центрального водоснабжения. Об этом URA.RU рассказали садоводы из СНТ «Надежда-2».

«Мы с председателем ругаемся уже не первый месяц, в соседних трех СНТ такая же история. Хотим подключить центральное водоснабжение. У нас буквально в километре магистраль „Водоканала“, не думаю, что это такая великая проблема — подключиться. Но нам председатель какие-то дикие цифры называет — чуть не по 400 тысяч с каждого собственника, это ни в какие ворота», — пояснил URA.RU дачник.

По его словам, садоводы опасаются, что председатель СНТ хочет получить свою долю от подключения водоснабжения. Однако в местном межрегиональном отделении союза садоводов России пояснили, что в этом случае возможности получить прибыль у председателей нет. «Могут быть разные риски именно со стороны той организации, которая будет подключать, она может попытаться обмануть дачников. Советую прийти к нам с договором и проконсультироваться, чтобы не переплатить и избежать мошенничества», — добавил председатель организации Алексей Кучеров.

URA.RU направило письменный запрос в ООО «Росводоканал Тюмень» о процедуре подключения дач к центральному водоснабжению, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что многие председатели тюменских СНТ в ближайшее время получат от дачников судебные иски.

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В нескольких садоводческих товариществах Тюмени назревает скандал из-за высокой стоимости подключения центрального водоснабжения. Об этом URA.RU рассказали садоводы из СНТ «Надежда-2». «Мы с председателем ругаемся уже не первый месяц, в соседних трех СНТ такая же история. Хотим подключить центральное водоснабжение. У нас буквально в километре магистраль „Водоканала“, не думаю, что это такая великая проблема — подключиться. Но нам председатель какие-то дикие цифры называет — чуть не по 400 тысяч с каждого собственника, это ни в какие ворота», — пояснил URA.RU дачник. По его словам, садоводы опасаются, что председатель СНТ хочет получить свою долю от подключения водоснабжения. Однако в местном межрегиональном отделении союза садоводов России пояснили, что в этом случае возможности получить прибыль у председателей нет. «Могут быть разные риски именно со стороны той организации, которая будет подключать, она может попытаться обмануть дачников. Советую прийти к нам с договором и проконсультироваться, чтобы не переплатить и избежать мошенничества», — добавил председатель организации Алексей Кучеров. URA.RU направило письменный запрос в ООО «Росводоканал Тюмень» о процедуре подключения дач к центральному водоснабжению, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что многие председатели тюменских СНТ в ближайшее время получат от дачников судебные иски.
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