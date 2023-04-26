Тюменские садоводы остались без воды и денег

26 апреля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Вместо посадок дачники Тюменской области занимаются составлением коллективных исков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Дачники Тюменской области готовят больше десяти исков, ответчиками в которых выступят председатели садоводческих товариществ. О назревающих скандалах из-за членских взносов URA.RU рассказали в одном из садовых кооперативов, расположенных в пригородах Тюмени. «Мы сейчас коллективный иск готовим, потому что наши членские взносы непонятно куда уходят. Нет ни воды, ни дорог, и от председателя ничего не добиться. В соседнем СНТ тоже об этом думают, и есть информация от друзей-дачников, что мы не одни такие. Непонятно, за что мы последние два года годы платим», — пояснил URA.RU источник. По его словам, проблемы начались после того, как два года назад бывший председатель СНТ передал полномочия другому человеку. Уже через месяц членские взносы выросли, но коммунальные проблемы не решаются. «Мы даже не совсем поняли, каким образом сменился председатель, кто там на собрании присутствовал и есть ли у этого человека вообще участок в нашем СНТ», — добавил собеседник URA.RU. Иски пока в процессе подготовки, дачники намерены направить их в суд в ближайшие дни. Ранее URA.RU рассказало, что из-за передела власти в тюменских СНТ садоводы боятся остаться без своих участков.

Дачники Тюменской области готовят больше десяти исков, ответчиками в которых выступят председатели садоводческих товариществ. О назревающих скандалах из-за членских взносов URA.RU рассказали в одном из садовых кооперативов, расположенных в пригородах Тюмени. «Мы сейчас коллективный иск готовим, потому что наши членские взносы непонятно куда уходят. Нет ни воды, ни дорог, и от председателя ничего не добиться. В соседнем СНТ тоже об этом думают, и есть информация от друзей-дачников, что мы не одни такие. Непонятно, за что мы последние два года годы платим», — пояснил URA.RU источник. По его словам, проблемы начались после того, как два года назад бывший председатель СНТ передал полномочия другому человеку. Уже через месяц членские взносы выросли, но коммунальные проблемы не решаются. «Мы даже не совсем поняли, каким образом сменился председатель, кто там на собрании присутствовал и есть ли у этого человека вообще участок в нашем СНТ», — добавил собеседник URA.RU. Иски пока в процессе подготовки, дачники намерены направить их в суд в ближайшие дни. Ранее URA.RU рассказало, что из-за передела власти в тюменских СНТ садоводы боятся остаться без своих участков.