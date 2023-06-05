05 июня 2023

Мэр Кургана объявила о новом гастрофестивале

В Кургане впервые пройдет гастрофестиваль «Курганская каралька»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический фестиваль. День сырка. Курган, цпкио, дождь, праздник
Курганцев 8 июля приглашают на гастрофестиваль (архивное фото) Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова объявила о проведении нового гастрономического фестиваля «Курганская каралька». Об этом мэр сообщила в своем telegram-канале. В городе несколько лет подряд проводят фестиваль «День сырка».

«В этом году впервые проведем гастрономический фестиваль „Курганская каралька“. Решили провести его 8 июля в День семьи, любви и верности», — написала Ситникова. Сейчас идет активная подготовка к фестивалю. Запланированы конкурсы и различные мастер-классы.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году гастрофестиваль «День сырка» в Кургане проводили в третий раз. Работали торговые ряды, проводили конкурсы и гастрономические мастер-классы. Одним из самых зрелищных событий становится жарка рыбы на большой сковороде. В прошлом году шеф-повара приготовят около 200 килограммов сырка.

В Кургане впервые пройдет гастрофестиваль «Курганская каралька»
В Кургане придумали провсети новый фестиваль
Фото:

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Глава Кургана Елена Ситникова объявила о проведении нового гастрономического фестиваля «Курганская каралька». Об этом мэр сообщила в своем telegram-канале. В городе несколько лет подряд проводят фестиваль «День сырка». «В этом году впервые проведем гастрономический фестиваль „Курганская каралька“. Решили провести его 8 июля в День семьи, любви и верности», — написала Ситникова. Сейчас идет активная подготовка к фестивалю. Запланированы конкурсы и различные мастер-классы. Ранее URA.RU писало, что в прошлом году гастрофестиваль «День сырка» в Кургане проводили в третий раз. Работали торговые ряды, проводили конкурсы и гастрономические мастер-классы. Одним из самых зрелищных событий становится жарка рыбы на большой сковороде. В прошлом году шеф-повара приготовят около 200 килограммов сырка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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