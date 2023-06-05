Генпрокурор РФ заставил компанию из ЯНАО вернуть работникам долги

06 июня 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Нефтесервисная компания задолжала сотрудникам 78 миллионов рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU По поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова, в Новом Уренгое (ЯНАО) работникам нефтесервисной компании выплатили долги по зарплате на сумму 78 миллионов рублей. Об этом сообщили в telegram-канале Генеральной прокуратуры России. «По результатам проверки, проведенной по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, 443 работникам предприятия из Нового Уренгоя на Ямале выплачены долги по заработной плате на сумму 78 миллионов рублей. <…> В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, в том числе заявителю выплачено свыше 127 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что компанию в феврале 2022 года признали банкротом. Генерального директора организации наказали за нарушения при банкротстве компании.

По поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова, в Новом Уренгое (ЯНАО) работникам нефтесервисной компании выплатили долги по зарплате на сумму 78 миллионов рублей. Об этом сообщили в telegram-канале Генеральной прокуратуры России. «По результатам проверки, проведенной по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, 443 работникам предприятия из Нового Уренгоя на Ямале выплачены долги по заработной плате на сумму 78 миллионов рублей. <…> В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, в том числе заявителю выплачено свыше 127 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что компанию в феврале 2022 года признали банкротом. Генерального директора организации наказали за нарушения при банкротстве компании.