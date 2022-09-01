Курганцы просят депутата Госдумы от Чечни помочь офицеру ФСИН

Депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, который спас пленных на Украине, просят проверить курганских следователей

02 сентября 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Депутата ГД от Чечни Шамсаила Саралиева просят проверить курганских следователей (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутата Госдумы от Чечни Шамсаила Саралиева, который участвовал в переговорах и спасении российских военнопленных на Украине, просят помочь с освобождением сотрудника курганского ФСИН Хамзата Амаева, задержанного по обвинению в превышении полномочий. К депутату обратились с просьбой проверить законность действий местных следователей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал адвокат подзащитного Александр Ломакин. Ранее отец арестованного пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову. «Я обратился с просьбой к депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву, чтобы он взял под свой личный контроль уголовное дело с задержанным сотрудником УФСИН Хамзатом Амаевым и обратился с депутатскими запросами к генеральному прокурору и председателю СУ СК России. Чтобы они в рамках своих ведомственных полномочий проверили действия курганских следователей на предмет законности и злоупотребления правами», — сообщил Ломакин. На данный момент ответ от депутата ГД не поступил. Дело Амаева на личный контроль также взяло представительство главы Чеченской Республики в УрФО. По словам адвоката, чеченский представитель Турпал Ильясов пообещал направить обращения к депутатам Госдумы Адаму Делимханову и Шамсаилу Саралиеву, чтобы они оказали помощь на федеральном уровне. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен от Чечни Мансур Солтаев и уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин объединились, чтобы помочь арестованному замначальника оперативного отдела УФСИН Хамзату Амаеву. Сотрудник курганской колонии №2 был задержан после конфликта с коллегой, в результате которого силовики подрались. Амаева обвинили в превышении должностных полномочий, а также в причинении ранений гражданам, задержанных при попытке переброса запрещенных предметов в колонию. После ареста силовика отправили в челябинское СИЗО. Там его посетил омбудсмен Шалютин и проверил условия содержания. По словам правозащитника, в отношении задержанного никакого давления не оказывается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутата Госдумы от Чечни Шамсаила Саралиева, который участвовал в переговорах и спасении российских военнопленных на Украине, просят помочь с освобождением сотрудника курганского ФСИН Хамзата Амаева, задержанного по обвинению в превышении полномочий. К депутату обратились с просьбой проверить законность действий местных следователей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал адвокат подзащитного Александр Ломакин. Ранее отец арестованного пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову. «Я обратился с просьбой к депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву, чтобы он взял под свой личный контроль уголовное дело с задержанным сотрудником УФСИН Хамзатом Амаевым и обратился с депутатскими запросами к генеральному прокурору и председателю СУ СК России. Чтобы они в рамках своих ведомственных полномочий проверили действия курганских следователей на предмет законности и злоупотребления правами», — сообщил Ломакин. На данный момент ответ от депутата ГД не поступил. Дело Амаева на личный контроль также взяло представительство главы Чеченской Республики в УрФО. По словам адвоката, чеченский представитель Турпал Ильясов пообещал направить обращения к депутатам Госдумы Адаму Делимханову и Шамсаилу Саралиеву, чтобы они оказали помощь на федеральном уровне. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен от Чечни Мансур Солтаев и уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин объединились, чтобы помочь арестованному замначальника оперативного отдела УФСИН Хамзату Амаеву. Сотрудник курганской колонии №2 был задержан после конфликта с коллегой, в результате которого силовики подрались. Амаева обвинили в превышении должностных полномочий, а также в причинении ранений гражданам, задержанных при попытке переброса запрещенных предметов в колонию. После ареста силовика отправили в челябинское СИЗО. Там его посетил омбудсмен Шалютин и проверил условия содержания. По словам правозащитника, в отношении задержанного никакого давления не оказывается.