Полковник Чмутин предупредил об опасности наступления ВСУ благодаря разливу воды у Каховской ГЭС

08 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Затопление левобережной части Днепра позволит ВСУ быстро выйти к Мелитополю, считает Юрий Чмутин Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Одним из элементов плана контрнаступления ВСУ является затопление Херсонской области, чтобы быстро передвинуться на легкомоторных судах в сторону Мелитополя и Бердянска (Запорожская область). Для этого Киев мог подорвать дамбу Каховской ГЭС, высказал предположение в беседе с URA.RU член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Это входит в план этого контрнаступления ВСУ. Один из элементов его — затопление левобережной части Херсонской области для быстрого продвижения в сторону Мелитополя и Бердянска к выходу на Азовское море. Других целей нет. На акватории большой воды, когда разлив ее составляет 10 квадратных км и более, легче перемещаться на легких подвижных водных средствах. Для контрнаступления можно просто передвигаться не по суше на танках или на бронетехнике, а на легкомоторных судах. Допустим, 1000 судов с экипажем по 12 человек — это уже перемещается полномасштабная бригада. Попробуй ты их уничтожь на воде. Они же лавируют. Это не прямая линия, достаточно скоростная. Как военный специалист, думаю, что это нужно предусматривать», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса подчеркнул, что легкомоторные суда невозможно отслеживать на неконтролируемых руслах. «Одно дело, когда ты по руслу отслеживаешь все легкомоторные средства. Когда же они неконтролируемые на тех же лугах, дорогах или на каких-то протоках, или даже населенных пунктах — как их отследить? Они как муравьи будут перемещаться и наносить по нам удары, создавать перегруппировку своих войск, производить захват. Это серьезная вещь. Это не просто разрушение плотины Каховской ГЭС, это все нужно рассматривать в глубине, потому что нарушена сама система нашей обороны», — подчеркнул Чмутин. Удары по Каховской ГЭС со стороны ВСУ 6 июня привели к разрушению задвижек дамбы и прорыву воды. Из-за наводнения в Херсонской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Полностью под воду, в частности, ушло село Корсунка. На дачах оказались заблокированными до 100 человек. Идет их эвакуация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одним из элементов плана контрнаступления ВСУ является затопление Херсонской области, чтобы быстро передвинуться на легкомоторных судах в сторону Мелитополя и Бердянска (Запорожская область). Для этого Киев мог подорвать дамбу Каховской ГЭС, высказал предположение в беседе с URA.RU член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Это входит в план этого контрнаступления ВСУ. Один из элементов его — затопление левобережной части Херсонской области для быстрого продвижения в сторону Мелитополя и Бердянска к выходу на Азовское море. Других целей нет. На акватории большой воды, когда разлив ее составляет 10 квадратных км и более, легче перемещаться на легких подвижных водных средствах. Для контрнаступления можно просто передвигаться не по суше на танках или на бронетехнике, а на легкомоторных судах. Допустим, 1000 судов с экипажем по 12 человек — это уже перемещается полномасштабная бригада. Попробуй ты их уничтожь на воде. Они же лавируют. Это не прямая линия, достаточно скоростная. Как военный специалист, думаю, что это нужно предусматривать», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса подчеркнул, что легкомоторные суда невозможно отслеживать на неконтролируемых руслах. «Одно дело, когда ты по руслу отслеживаешь все легкомоторные средства. Когда же они неконтролируемые на тех же лугах, дорогах или на каких-то протоках, или даже населенных пунктах — как их отследить? Они как муравьи будут перемещаться и наносить по нам удары, создавать перегруппировку своих войск, производить захват. Это серьезная вещь. Это не просто разрушение плотины Каховской ГЭС, это все нужно рассматривать в глубине, потому что нарушена сама система нашей обороны», — подчеркнул Чмутин. Удары по Каховской ГЭС со стороны ВСУ 6 июня привели к разрушению задвижек дамбы и прорыву воды. Из-за наводнения в Херсонской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Полностью под воду, в частности, ушло село Корсунка. На дачах оказались заблокированными до 100 человек. Идет их эвакуация.