07 июня 2023

Курганский депутат ГД вступил в противостояние с федеральным ведомством

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Конференция ЕР. Курган , лисовский сергей
Депутат Госдумы Лисовский получил ответ от Росалкогольрегулирования на свое предложение проверках напитков в кегах Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление сидром в регионах России

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский вступил в противостояние с Росалкогольрегулированием из-за качества спиртного на розлив. Федеральное ведомство временно отклонило его предложение о проверках напитков в кегах, на которые уже введена маркировка, сообщил URA.RU Лисовский.

Почти за месяц до массового отравления сидром людей в регионах Сергей Лисовский отправил в ведомство письмо с предложением о проверках напитков в кегах, на которые уже введена маркировка. На днях в Росалкогольрегулировании ответили, что вернутся к этому вопросу через год, что возмутило политика. «По сути, получил отказ. Было понятно, что что-то назревает, когда в гаражах начали разливать непонятное вещество по кегам. Оно не попадало в Единую госсистему учета (ЕГАИС). Необходимо вводить контроль, чтобы не было трагедии», — уточнил депутат. Он добавил, что в Генпрокуратуру не пришлось жаловаться. Они подключились сами.

Ранее URA.RU писало, что Лисовский предлагал Минпромторгу, Минэкономразвития и отраслевым союзам уточнить критерии риск-ориентированного подхода при проверках производителей пива и алкогольных напитков. Изначально данная идея вызвала панику у пивоваров.

В начале июня стало известно о массовом отравлении жителей Ульяновской области суррогатным сидром. В Следственном комитете России уточнили, что нескольких жителей Димитровграда и Ульяновска госпитализировали в период с 3 по 4 июня. Есть погибшие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В Курганской области этим напитком отравилась 17-летняя школьница. Девочка находится в коме.

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Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский вступил в противостояние с Росалкогольрегулированием из-за качества спиртного на розлив. Федеральное ведомство временно отклонило его предложение о проверках напитков в кегах, на которые уже введена маркировка, сообщил URA.RU Лисовский. Почти за месяц до массового отравления сидром людей в регионах Сергей Лисовский отправил в ведомство письмо с предложением о проверках напитков в кегах, на которые уже введена маркировка. На днях в Росалкогольрегулировании ответили, что вернутся к этому вопросу через год, что возмутило политика. «По сути, получил отказ. Было понятно, что что-то назревает, когда в гаражах начали разливать непонятное вещество по кегам. Оно не попадало в Единую госсистему учета (ЕГАИС). Необходимо вводить контроль, чтобы не было трагедии», — уточнил депутат. Он добавил, что в Генпрокуратуру не пришлось жаловаться. Они подключились сами. Ранее URA.RU писало, что Лисовский предлагал Минпромторгу, Минэкономразвития и отраслевым союзам уточнить критерии риск-ориентированного подхода при проверках производителей пива и алкогольных напитков. Изначально данная идея вызвала панику у пивоваров. В начале июня стало известно о массовом отравлении жителей Ульяновской области суррогатным сидром. В Следственном комитете России уточнили, что нескольких жителей Димитровграда и Ульяновска госпитализировали в период с 3 по 4 июня. Есть погибшие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В Курганской области этим напитком отравилась 17-летняя школьница. Девочка находится в коме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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