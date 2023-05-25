25 мая 2023

Идея курганского депутата ГД Лисовского вызвала панику у пивоваров

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Конференция ЕР. Курган , лисовский сергей
Депутат Сергей Лисовский объяснил, что пивовары неправильно поняли его идею Фото:

Представители производителей пива и алкогольных напитков обратились с жалобой в Минпромторг РФ из-за предложения депутата Госдумы от Курганской области Сергея Лисовского вернуть внеплановые проверки для некоторых компаний. Сам депутат объяснил URA.RU, что пивовары его неправильно поняли.

«Они (обратившиеся — прим. URA.RU) не разобрались, потому что сами предложили правительству разработать критерии риск-ориентированного подхода при проверках. Если эти проверки будут проходить, они будут проходить с учетом всех параметров, которые они (бизнесмены — прим. URA.RU) сами же и разработают вместе с правительством», — сообщил Лисовский.

Депутат рассказал, что предлагал Минпромторгу, Минэкономразвития и отраслевым союзам уточнить параметры риска, чтобы можно было определить категории предприятий, где больше возможностей обойти налоговые законы. Именно их и предлагалось проверять с октября. Он добавил, что представители некоторых компаний обратились к нему за разъяснениями, и, когда получили их, согласились с предложением.

Ранее Лисовский рассказывал URA.RU, что в 2023 году аграриям нужно будет разобраться с оставшимися излишками зерна. Также проблемой могут стать покупка удобрений, погодные условия, поиск запчастей для импортной техники и сохранение озимых культур.

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Представители производителей пива и алкогольных напитков обратились с жалобой в Минпромторг РФ из-за предложения депутата Госдумы от Курганской области Сергея Лисовского вернуть внеплановые проверки для некоторых компаний. Сам депутат объяснил URA.RU, что пивовары его неправильно поняли. «Они (обратившиеся — прим. URA.RU) не разобрались, потому что сами предложили правительству разработать критерии риск-ориентированного подхода при проверках. Если эти проверки будут проходить, они будут проходить с учетом всех параметров, которые они (бизнесмены — прим. URA.RU) сами же и разработают вместе с правительством», — сообщил Лисовский. Депутат рассказал, что предлагал Минпромторгу, Минэкономразвития и отраслевым союзам уточнить параметры риска, чтобы можно было определить категории предприятий, где больше возможностей обойти налоговые законы. Именно их и предлагалось проверять с октября. Он добавил, что представители некоторых компаний обратились к нему за разъяснениями, и, когда получили их, согласились с предложением. Ранее Лисовский рассказывал URA.RU, что в 2023 году аграриям нужно будет разобраться с оставшимися излишками зерна. Также проблемой могут стать покупка удобрений, погодные условия, поиск запчастей для импортной техники и сохранение озимых культур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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